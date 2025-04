Neuer Bericht

Ein Flutlichtspiel am Mittwochabend in der heimischen Sandgrube – das klingt fast schon nach Fußballromantik. An einem lauen Frühlingsabend ging das Team von Coach Jonas Jordan mit viel Rückenwind aus dem überzeugenden Sieg in Friedrichstal in die Partie.

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein merkwürdiges Spiel. Viele Ungeschicklichkeiten auf beiden Seiten wechselten sich mit spannenden Spielpassagen ab. Doch Neureut zeigte sich effizient: Bereits nach neun Minuten fing Jan Wallisch einen Abschlag des gegnerischen Torwarts ab, setzte sich gegen seinen Verteidiger durch und überwand den Keeper mit einem cleveren Tunnel zur frühen 1:0-Führung. Die restliche erste Halbzeit spielte sich größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Beide Teams bemühten sich um Kontrolle, doch klare Torchancen blieben Mangelware.