Neuer Bericht

Am Mittwochabend, den 2. April 2025, traf der FV Ettlingenweier im heimischen Stadion auf den FC Östringen. Die erste Halbzeit hätte aus Sicht des FVE nicht besser starten können. Das Team von Trainer Marius Mößner dominierte das Spiel von der ersten Minute an. Die Heimmannschaft spielte sich ein Chancenfeuerwerk heraus, vergab jedoch mehrere hochkarätige Möglichkeiten, die ein deutliches Führungsgebot hätten einbringen müssen. Es hätte locker 4:1 stehen können – doch der FVE scheiterte entweder am Torwart von Östringen oder an sich selbst. Das einzige Tor der ersten Hälfte fiel bezeichnenderweise nicht durch einen regulären Treffer des FVE, sondern durch ein missglücktes Kopfball-Eigentor eines Östringer Abwehrspielers. In der 25. Minute schlug Lukas Kunz eine präzise Flanke in den Strafraum, die vom Östringer Abwehrspieler unglücklich ins eigene Tor gelenkt wurde. Das 1:0 für den FVE – ein wenig glücklicher Treffer, aber nicht unverdient. Östringen war in der ersten Halbzeit fast völlig abgemeldet. Der FVE hatte das Spiel fest im Griff, ließ aber zu viele Chancen ungenutzt und verpasste es, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Was dann in der zweiten Halbzeit geschah, ließ den FVE kaum wiedererkennen. Die Offensive verlor an Durchschlagskraft, die Passgenauigkeit ließ zu wünschen übrig und viele Bälle wurden leichtfertig verloren. Der FC Östringen hingegen steigerte sich nach dem Seitenwechsel enorm und setzte die Hausherren stark unter Druck. Trotzdem gelang es Östringen nicht, zwingende Torchancen herauszuspielen, aber der FVE fand einfach keinen Zugang mehr zum Spiel. Der Druck der Gäste nahm zu, und der FVE konnte sich kaum noch befreien. In der 69. Spielminute erzielte Östringen dann das Ausgleichstor. Ein Sonntagsschuss aus rund 30 Metern landete unhaltbar im Ettlingenweierer Tor – und stellen den Spielstand auf 1:1. Kurz vor Schluss, in der 90. Spielminute, kam es noch bitterer für den FVE. Nach einem Freistoß wurde ein Freistoß des FC Östringen von einem Ettlingenweierer Spieler noch abgefälscht - der Ball schlug im linken unteren Eck ein – 1:2 für den FC Östringen. Am Ende muss der FV Ettlingenweier eine bittere Niederlage einstecken. In der ersten Halbzeit hätte das Spiel längst entschieden sein müssen, doch die vielen vergebenen Chancen sollten sich rächen. Östringen zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion und gewann das Spiel durch zwei späte Treffer. Für den FVE bleibt nach diesem Spiel nur die Erkenntnis, dass man sich die drei Punkte durch Nachlässigkeiten in der zweiten Hälfte selbst genommen hat.