Neuer Bericht

Der 20-Jährige Innenverteidiger, geht kommende Saison in sein zweites Herrenjahr! Louis kehrte nach seiner College Zeit in den USA letzten Sommer zurück und schloss sich unserer SpVgg an!

Er hat in der bisher noch laufenden Saison 21 Spiele absolviert. Durch seine Athletik und Zweikampfstärke ist er eine absolute Stütze in der Verteidigung.

Die SpVgg freut sich, dass Louis uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt.

#neckarelzerjungs⚫️🔴