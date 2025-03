Neuer Bericht

Im ersten Heimspiel des Jahres kamen die Gäste zu einem knappen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg. Nachdem Kwasniok in der 8. noch an TSV-Keeper Kunz scheiterte, der sich in dieser Szene verletzte und ausgewechselt werden musste, war Kalinovski in der 14. Min. im Anschluss einer Ecke zur Stelle und konnte die 1:0 Gästeführung erzielen. Nach einer weiteren Großchance der Gäste die ungenutzt blieb, war der FSV in der 22. Min. erfolgreicher und konnte durch Sen die Führung auf 2:0 ausbauen. Außer einem gefährlichen Schuss von Maurice Schmitt in der 37. Min. waren Offensivaktionen des TSV Mangelware.

Die 2.Hälfte gestaltete sich dann relativ ausgeglichen mit wenigen Offensivaktionen auf beiden Seiten. In der 62. Minute wurde Ersatzkeeper Hügel nach einer Notbremse vom Feld geschickt. Die numerische Unterzahl machte der TSV mit Kampfgeist wett und konnte durch einen herrlichen Freistoß von Max Münch den Anschlußtreffer zum 1:2 erzielen. In der letzten Phase des Spiels wogte das Spielgeschehen dann hin und her. Keine der beiden Mannschaften konnte sich jedoch in der Offensive nicht mehr ernsthaft durchsetzen und nennenswerte Abschlussmöglichkeiten erspielen, sodass die Gäste die weite Heimreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten konnten. (kr)