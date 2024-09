Neuer Bericht

Weiterhin stark ersatzgeschwächt durch Urlaubs- und Krankheitsausfälle verlor der FVE3 auch gegen die FT aus Forchheim. Konnte man in der 1. Halbzeit noch die Führung der Heimmannschaft ausgleichen, ging diese durch einen Sonntagsschuss kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung. Nach der Halbzeit und dem 3:1 der Gastgeber brach der FVE3 leider ein und so kam Forchheim zu einem etwas zu hohen 5:1-Heimsieg.

- Michael Götz -