Neuer Bericht

Trotz einer frühen Führung und den gleichzeitig ersten Treffer im ersten Einsatz für den TVN durch Felix Kopp kassierte man am Ende eine deutliche Niederlage. Nur drei Minuten nach der Führung lag man nämlich mit 1:2 in Rückstand. Die beste Chance auf das 2:2 hatte dann Stefan Seeger, der aber nach guter Vorarbeit von Stavros Andreadis diese Möglichkeit liegen ließ. Nach gut einer halben Stunde konnten die offensiv agierenden Gastgeber das 3:1 erzielen. Auch wenn der TVN hier noch einigermaßen dagegenhalten konnte, war das Ergebnis zur Pause leistungsgerecht. Nach der Pause musste der TVN Stefan Seeger auswechseln und konnte in der Folge im Mittelfeld für keine Entlastung mehr sorgen und wurde tief in die eigene Hälfte gedrückt. So gelangen den Gastgebern noch zwei weitere Tore zum 5:1 Endstand.