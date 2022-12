Neuer Bericht

Fair-Play-Runde Gruppe 1: SV Schelsen 2 – BV Grün-Weiß Holt 3, 10:0 (6:0), Mönchengladbach

Eine zweistellige Niederlage musste die Elf von Trainer Marcel Höveler gegen SV Schelsen 2 verkraften. Am Ende verlor BV Grün-Weiß Holt 3 mit 0:10.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor zehn Zuschauern besorgte Henrik Hütten bereits in der siebten Minute die Führung von SV Schelsen 2. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Linke machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fynn Wischnewski (10.). Der dritte Streich der Heimmannschaft war Hütten vorbehalten (18.). Zija Vlasi musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Marcel Höveler weiter. Nach nur 20 Minuten verließ Aslan Keles von BV Grün-Weiß Holt 3 das Feld, Marko Jedtke kam in die Partie. Mit Toren von Patrick Hoppen (24./45.) und Hütten (25.) zeigte SV Schelsen 2 weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Bei BV Grün-Weiß Holt 3 ging in der 32. Minute der etatmäßige Keeper Patrick Goertz raus, für ihn kam Andreas Neuenkirchen der seinen Job überragend machte und das Spiel nicht noch höher ausgegangen ist mit vielen Paraden am heutigen Tag . SV Schelsen 2 dominierte BV Grün-Weiß Holt 3 in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Schlusslicht gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Zum Seitenwechsel ersetzte Thomas Ensch von BV Grün-Weiß Holt 3 seinen Teamkameraden Höveler. SV Schelsen 2 konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei SV Schelsen 2. Marco Gußmann ersetzte Fabian Strehlau, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Lars Lüdtke vollendete zum siebten Tagestreffer in der 55. Spielminute. Per Elfmeter erhöhte Hoppen in der 66. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf drei Treffer nachdem er in der 60 Spielminute zuerst einen Elfmeter verschossen hatte den der torwart von Holt überragend gehalten hatte. – 8:0 für SV Schelsen 2. Gußmann gelang ein Doppelpack (75./90.), mit dem er das Ergebnis auf 10:0 hochschraubte. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen Jamal Arfi fuhr SV Schelsen 2 einen exorbitant hohen Sieg ein und BV Grün-Weiß Holt 3 trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.