Neuer Bericht

Nach der HZ Pause drängten die Gastgeber weiterhin immer wieder in Richtung des Osterhäuser Tor. Aber „nur“ in Minute 71 und 89 konnte der Abwehrverbund inklusive Hüter überwunden werden.

Als Fazit kann man sagen, dass der Gastgeber unsere Elf in allen Belangen die Nase vorn hatte und somit verdiente drei Zähler bei sich behalten dürfen.

Das Wetter wird zeigen, ob es das letzte Spiel in diesem Jahr gewesen ist. So der Wetter Gott es zulassen sollte, steht das letze Spiel für dieses Jahr planmäßig nächsten Samstag um 13:00 Uhr in Helmsdorf an.

In diesem Sinne wünschen wir allen noch ein schönes Wochenende und einen besinnlichen 3. Advent.

#bleibtsportlich