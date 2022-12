Neuer Bericht

Beim letzten Spiel vor der Winterpause sahen die vielen mitgereisten Fans und Zuschauer auf einem gut bespielbaren Rasenplatz kein gutes Landesligaspiel. Zwar machte die 1. Mannschaft wie in den letzten Spielen von Beginn an mächtig Druck, aber wieder einmal stand das Glück nicht auf der Seite des FVE. Die guten Einschussmöglichkeiten fanden nicht den Erfolg. So war es der Gegner, der mit seiner ersten Torchance in der 13. Spielminute den Führungstreffer erzielte. Danach erhöhte die Mößner-Truppe das Tempo und Clemens Weber traf in der 35. Spielminute zum 1:1 Ausgleich, der auch gleichzeitig der Halbzeitstand war.

In der 2. Halbzeit das gleiche Spiel das durch viele Fehlpässe von Seiten des FVE den Gegner immer wieder zu gefährlichen Kontern einlud. Wieder wurden sehr gute Torchancen rausgespielt, doch die Latte oder der Pfosten verhinderte die verdiente Führung. In der 66.Spielminute erzielte Patrick Schneider mit einer sehenswerten Einzelleistung den Siegtreffer zum 1:2. In der Schlussphase warf der 1. FC Birkenfeld zwar alles nach vorne, doch unsere jetzt sicher stehende Abwehr um Tormann Dominik Kutija und Abwehrchef Sebastian Kantz ließen nichts mehr anbrennen. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg überwintert der FVE auf dem 9. Tabellenplatz.