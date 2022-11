Neuer Bericht

Wie allen bekannt sein dürfte, ist es bereits der 15 und somit der letzte Spieltag der Hinrunde.

Und wie sagt man so schön, „das Beste kommt zum Schluß“. Zumindest vom Namen her. Denn heute am ersten Advent dürfen wir hier in Großbardorf die U16 des deutschen Rekordmeisters, den FC Bayern München mit seinem Trainerteam sowie den mitgereisten Fans begrüßen.

Die Jungs der B-Junioren stehen aktuell nach 6 Siegen, 6 Niederlagen und einem Remis mit 19 Punkten auf einem sehr guten 7. Tabellenplatz der Bayernliga. Und nur Zur Info: Die Bayernliga ist die zweithöchste Spielklasse im Nachwuchsbereich. Danach kommt schon die Bundesliga. Wonach der 7 Platz eine beachtliche Leistung ist.

Bis jetzt wurden 19 Tore geschossen und 22 Tore kassiert. Die 19 Treffer verteilen sich auf 8 verschieden Torschützen.

Wenn mir bzw. uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zum Ende der Hinrunde so gut dastehen, hätten wir wahrscheinlich nur müde gelächelt.

In den zurückliegenden Spielen wurden, wenn ich richtig gezählt habe 22 verschiedene Spieler eingesetzt. Auch sind die Jungs ohne eine größere Verletzung durch die Saison gekommen.

Das Trainerteam um Chefcoach Hansjürgen Ragati, welches noch aus Niclas Graser, Dimitri Trupp und Kai Steinmetzer sowie dem Torwarttrainer Otto Dietz besteht, leisten 2 bis 3 mal die Woche sehr gute Arbeit um die Jungs auf die Spiele vorzubereiten sowie neue Taktiken einzustudieren.

Zuletzt konnten die Gallier gegen Würzburg und Augsburg leider keine Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Die bis zu dem Spiel gegen Würzburg zuhause ungeschlagenen Jungs waren in der Partie nicht ganz chancenlos, verpassten es aber ein Tor zu erzielen.