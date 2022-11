Neuer Bericht

Schon das zweite Spiel in Folge, in welchem die 1. Mannschaft des FVE keine Punkte erzielen konnte. Bei schlechten Platzverhältnissen übernahm der FVE sofort das Spiel. Es folgten wie schon beim letzten Spiel sehr gute Einschussmöglichkeiten, die aber alle nicht genutzt wurden. So ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Mit dem Anpfiff zur 2. Halbzeit gab die Mößner-Truppe das Spiel an den Gegner ab. Durch extrem viele Abspielfehler und das Auslassen der Torchancen kam der FC Flehingen immer besser ins Spiel. Mit einem Konter erzielte der Gegner in der 76. Spielminute den Siegtreffer zum 0:1.