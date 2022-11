Neuer Bericht

Not gegen Elend beschreibt die 1. Hälfte unserer 2. Mannschaft bei der SpG Burbach/Pfaffenrot wohl am besten. Weder der Gegner noch der FVE2 kam gut in dieses Spiel. Nach 18 Spielminuten war es dann aber der FVE der nach einem Eckball von Noel Vogel und dem Kopfballtor von Tobias Kraut mit 1:0 in Führung gehen konnte. Bis zur Halbzeit war es dann einzig und allein Tormann Dominik Kutija zu verdanken, dass der Gegner torlos blieb. Er parierte zwei Mal sehr stark im eins gegen eins und hielt den FVE im Spiel.