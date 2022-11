Neuer Bericht

Ein Spiel das 90 Minuten an den Nerven zehrte. Von der ersten Spielminute an lief das Spiel nur in Richtung auf das gegnerische Tor. Es folgte Torchance um Torchance, doch der Ball wollte nicht in das Eckige. Der Gegner fand kein Mittel die 1. Mannschaft des FVE in Bedrängnis zu bringen. Nach einem Abspielfehler unseres Tormanns erzielte der Gegner in der 27. Spielminute das völlig überraschende 1:0, das bis zur Halbzeitpause Bestand hatte.

Das gleich Bild in der 2. Halbzeit. Es spielte nur der FVE. Die Mößner-Truppe erhöhte den Druck und erspielte sich Tormöglichkeiten im Minutentakt. In der 74. Spielminute gelang Tim Burg mit einem schönen Lupfer der 1:1 Ausgleichstreffer, der aber nach nur fünf Spielminuten wieder revidiert wurde. Mit dem einzigen Torschuss in 90 Minuten erzielte Durlach-Aue den Siegtreffer zum 2:1. Auch danach gelang es der 1. Mannschaft des FVE nicht - trotz 100%iger Torchancen - das Spiel noch zu drehen. Obwohl der FVE ein gutes Spiel machte, fehlte der Mannschaft der Funken Glück.