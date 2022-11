Neuer Bericht

Wie sagte einst ein Andy Brehme: "Haste Scheisse am Fuß, haste Scheiße am Fuß." Und so ist es halt gerade auch bei der zweiten Mannschaft des SV Treschklingen. Man könnte sich nun hier hinstellen und jammern. Zum einen über die Entscheidung des Verbandes die Mannschaft in der sehr stark besetzten Kreisklasse B1 antreten zu lassen und zum anderen über die derzeit vielen Verletzten (8 Stammspieler). Aber das hilft ja auch nichts. Und wenn man nun hofft, dass man am Wochenende endlich Mal ein Spiel auf Augenhöhe gegen die Spielgemeinschaft Tiefenbach/Östringen 2 hat dann wird man eines besseren belehrt. Denn meistens kommt anderst als man denkt. Dass nun gerade an diesem Wochenende das Spiel der zweiten Mannschaft des FC Östringen, wohl bemerkt der ungeschlagene Tabellenführer der B Klasse Kraichgau, abgesagt wurde, kann passieren. Das nun im Spiel Tiefenbach/Östringen 2 gegen SV Treschklingen 2 insgesamt 7 Spieler des ungeschlagenen Tabellenführers aus Östringen von Beginn an zum Einsatz kommen ist legitim aber natürlich aus sportlicher Sicht ein wenig fragwürdig. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Gratulation an die Spielgemeinschaft Tiefenbach/Östringen 2 zum 5 zu 1 Sieg. Schönen Abend noch.