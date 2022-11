Neuer Bericht

SV Michelsdorf - 1.FC Miltach 1:1 (1:0)

Der SV Michelsdorf empfing zum Jahresabschluss den 1.FC Miltach. Für beide Mannschaften ein wegweisendes Duell. Während die Formkurve der Gäste nach oben zeigt, ist der MSV durch die Niederlagenserie wieder mittendrin im Abstiegskampf. Der MSV, wieder mit Torjäger Eisenreich, kam auch gut in die Partie und hatte mehr Spielanteile. Mehr als die ein oder andere Torannäherung sprang dabei allerdings nicht heraus. Mit dem ersten richtigen Abschluss im ganzen Spiel ging der MSV in Führung. Köstlinger schlug den Ball in Richtung Strafraum, Althammer S. verlängerte die Kugel nochmal leicht, Stürmer Eisenreich kam einen Tick vor Keeper Nemmer an den Ball und spitzelte das 1:0 (32.). Miltach tastete sich mit einem Freistoß von Moßburger heran, dessen Schuss aus guter Position doch ein gutes Stück daneben (36.). Anschließend erarbeitete sich Miltach den ersten Hochkaräter. Nach Flanke von Neumeier Ma. von Rechts setzte Neumeier Mi. zum Flugkopfball an und verfehlte damit Sittenauers Kasten nur ganz knapp (40.). Nach der Halbzeit hatten die Gäste die erste Gelegenheit zum Ausgleich. Eine flache Ecke rutschte durch, irgendjemand kam auf Höhe Fünfmeterraum leicht an den Ball, so dass dieser die Latte leicht streichte (55.). Nennenswerte Torchancen gab es lange nicht mehr. Mit zunehmender Spielzeit hatte Miltach mehr Spielanteile. Lange konnten sie dies allerdings nicht in gefährliche Chancen umsetzen. Dann rappelte es allerdings doch im Michelsdorfer Tor. Neumeier Ma. mit dem Ball von Rechts in den 5er und Wanninger setzte sich aus kurzer Distanz entschlossen durch und sorgte für den 1:1 Ausgleich (77.). In der Schlussminute wurde Roiger A. vom Unparteiischen von vom Platz geschickt. Aus dem folgenden Freistoß ergab sich die letzte Chance. Neumeier Ma. köpfte nach Freistoßflanke von Moßburger allerdings in Sittenauers Hände (90.+1). Durch das Unentschieden des MSV und die Niederlagen der Konkurrenten ergatterte man sich zwar über den Winter den elften Tabellenplatz, zufriedenstellend ist dieser Jahresabschluss dennoch definitiv nicht.