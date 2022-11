Neuer Bericht

Nachholspiel beim PSK – alternativ könnte man es auch die Wasserschlacht von Karlsruhe nennen. Meinte es der Wettergott beim Warmmachen noch gut mit den FVE-Damen, so begann es kurz nach Anpfiff wie aus Eimern zu schütten. Pünktlichkeit war heute auch gefragt, denn wer den Anpfiff verpasste, verpasste auch das erste FVE-Tor durch Lavina Seilnacht noch bevor die ersten 60 Spielsekunden verstrichen waren. Die FVE-Damen versuchten ihr Bestes auf dem ungewohnten Kunstrasen, zeigten spielerisch nicht ihr beste Leistung, aber kämpften um jeden Ball. So reihte sich Laura Kutterer gleich 3 Mal neben Linda Fortenbacher in die Torschützenliste ein. Nach einem Freistoß von Lavina Seilnacht unter die Latte erhöhten die FVE-Damen auf 0:6. Ob Tanja Bacher diesen Freistoß noch mit den Fußspitzen im Fallen berührte ließe sich nur durch einen Videobeweis klären. Es kam wenig aufs FVE-Tor, doch einen gefährlichen Freistoß des PSK konnte Kim Speer über die Latte ablenken und klären. Nach einem Patzer in der Abwehrarbeit legte man dem PSK den Ball auf und der Gegner kam zu seinem Ehrentreffer. Mit diesem 1:6 ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel etwas ab. Einige Schüsse gingen aufs PSK-Tor, doch es war nichts Zwingendes dabei. Bis zum Abpfiff konnte Laura Kutterer ihren 4. und 5. Treffer an diesem Tag erzielen und die FVE-Damen fuhren mit drei verdienten Punkten nach Hause.