Neuer Bericht

Die Hausherren selbst hatten ihre nächste Gelegenheit nach einem Konter, der aus einer Standardsituation der Gäste resultierte. Nachdem die Konterabsicherung nicht griff, war der Wolfertschwendener Stürmer nach einem flachen Steilpass auf die Reise geschickt worden. Zwar konnte er den Ball am herausgeeilten Keeper vorbeilegen, jedoch war dadurch der Winkel zum Tor zu spitz und der Abschluss ging ans Außennetz. Anschließend gelang es der Heimelf aber, den ersten Treffer des Tages zu erzielen. Nach Fehler im Aufbauspiel der Gäste, drehte der zentrale Mittelfeldspieler auf und servierte einen perfekt getimten Flugball auf den rechten Halbflügel. Der dort in die Tiefe gestartete Mario Zipperer erzielte dann außerhalb des Strafraums einen sehenswerten Treffer per Heber ins Kreuzeck. Da passte kein Blatt Papier mehr zwischen Ball und Aluminium. Der Treffer zum 1:0 stellte zugleich den Halbzeitstand dar.

Im letzten Spiel der diesjährigen Vorrunde gastierte die SpVgg Günz-Lauben beim Tabellennachbarn BSC Wolfertschwenden. Gleich zu Beginn der Partie mussten die Grün-Weißen eine erste Chance des Gegners überstehen. Nach einer Ecke, die von Keeper Bayer Markus gut weggefaustet wurde, landete der Nachschuss aus dem Rückraum knapp über dem Tor. Spätestens dann waren die Gäste wachgerüttelt und ließen den Ball in der Folge häufig in den eigenen Reihen laufen, ohne dabei aber oft genug gefährlich in die Tiefe zu gelangen. Die beste Chance zur Führung hatte Mateo Kern, dem der Ball nach einer Flanke auf Bauchhöhe zuflog. Durch die unangenehme Flughöhe konnte dieser aber keinen gefährlichen Abschluss aufs Tor bringen und so blieb es vorerst beim torlosen Unentschieden.

Direkt nach der Pause gelang es den Günzern aber auszugleichen. Nachdem Jonas Honold seinen Bruder Lukas Honold per diagonalem Flugball auf dem linken Flügel freispielte, verlängerte dieser den Ball direkt in den Lauf von Patrick Daufratshofer, der sich dann im Laufduell wie auch im Abschluss gegen den Keeper durchsetzte und damit den schnellen 1:1 Ausgleich nach dem Seitenwechsel markierte. Im weiteren Verlauf drückten die Gäste nun auf die Führung, kamen auch einige Male bis auf die Grundlinie, schafften es dann aber nicht, eigene Mitspieler im Zentrum in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu bringen.

Wesentlich kaltschnäuziger zeigten sich die Wolfertschwendener in der 64. Minute. Nach erneut geklärter Standardsituation, die eigentlich von den Gästen ausging, griff die Absicherung beim zweiten Ball zum wiederholten Mal nicht und der Konter der Hausherren rollte auf die Restverteidigung der Günzer zu. Der Ball wurde vom Wolfertschwendener Offensivspieler im Alleingang bis auf die Grundlinie getrieben und der noch leicht abgefälschte Rückpass ins Strafraumzentrum erreichte Stefan Rassl, der den Ball überlegt ins linke untere Eck einschob und sein Team dadurch wieder mit 2:1 in Führung brachte. In der folgenden Schlussphase der Partie wollten die Gäste den Ausgleich noch erzwingen, hatten aber zu wenige Großchancen und schwächten sich dann durch eine 10-Minuten-Strafe durch den eingewechselten Michael Harzenetter noch selbst zusätzlich. Als die Günzer dann nochmal alles nach vorne warfen, erzielte Moritz Hüttl nach einem Distanzschuss das 3:1 in der 90. Minute. Der erneute Anschlusstreffer zum 3:2 durch Tobias Schick in der Nachspielzeit der Partie stellte dann nur noch Ergebniskosmetik dar. Durch diese Niederlage rutschen die Günzer in der Tabelle einen Platz tiefer, da man vom BSC Wolfertschwenden überholt wurde und verlängert die eigene Negativserie auf sechs Spiele ohne Punktgewinn.

