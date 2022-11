Neuer Bericht

Der SVL schockt den Spitzenreiter!

Es war angerichtet. Platzderby gegen den Tabellenführer! Nach zuletzt drei Siegen in Folge hatten unsere Jungs eine breite Brust, mussten aber nach den ersten paar Aktionen eingestehen, dass die Kroaten eine ganz andere Hausnummer sind als unsere letzten Gegner. Dennoch standen unsere Jungs gut. In der 26. Minute war es allerdings eine Uneinigkeit in der Hintermannschaft, die NK Dinamo ausnutzte und zum 1:0 traf. Mit viel Kampfgeist und ein wenig Glück gingen wir mit diesem Ergebnis in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff waren unsere Jungs direkt zur Stelle. In der 51. Minute kombinierten wir uns gut durch und Safa Adib traf zum 1:1 Ausgleich. Danach wurde es ein Spiel, wie es zu erwarten war. NK Dinamo drückte, aber unsere Abwehr hielt stand. Nach etlichen Chancen, einer Sensationsgrätsche von Abwehrchef Korbinian Patzek, als der generische Stürmer einschussbereit vor dem leeren Tor stand, einigen Paraden unseres Schlussmanns und einem riesen Kampf brachten unsere Jungs das Ergebnis über die Zeit und feierten einen unfassbaren Bigpoint im Abstiegskampf.