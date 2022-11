Neuer Bericht

Am Samstag den 05.11. empfingen die FVE Damen den 1. FC Ispringen. Nach 3 Siegen in den letzten 3 Spielen wollte man die Siegesserie fortsetzen. Bereits in der 1. Minute erzielte Lavina Seilnacht nach Vorlage von Nora Kappler das 1:0. In der 22. Spielminute war es wieder Lavina Seilnacht, die auf 2:0 erhöhte. Eine Minute später war es Torhüterin Kim Speer die durch ihren Abstoß die Vorlage zum 3:0 gab, welche von Laura Kutterer verwandelt wurde. In der 33. Spielminute traf wieder Laura Kutterer nach schön kombinierten Spielzug mit Nora Kappler und Laura Sanz. Vor der Halbzeit bekam der FVE das 1. Gegentor durch ein Eigentor. Jedoch erfolgte direkt die passende Reaktion durch den 3. Treffer von Laura Kutterer.