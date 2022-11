Neuer Bericht

Auf dem unbeliebten Kunstrasen des FC Ispringen sahen die viele mitgereisten Fans und Zuschauer nur in der 1. Halbzeit ein gutes Landesligaspiel. Vom Anpfiff weg übernahm die 1. Mannschaft des FVE das Spiel. Bereits in der 8. Spielminute erzielte Patrick Schneider nach vorlage von Nico Lehn die 1:0 Führung. In der Folgezeit ließ der FVE den Ball und Gegner laufen, doch der zweite Treffer wollte trotz guter Einschußmöglichkeiten nicht fallen. So ging es mit der hochverdienten 1:0 Führung in die Halbzeitpause.

In der 2. Halbzeit übergab die 1. Mannschaft des FVE die Überlegenheit an den Gegner. Das Spiel wurde härter und durch viele Fouls oft unterbrochen. Obwohl der FC Ispringen nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen mußte, machten sie mächtig Druck auf unser Tor. Die gesamte Abwehr um Torwart Daniel Vogel musste alles aufbieten, damit der Ausgleichstreffer nicht fiel. Der FVE verlagerte jetzt sein Spiel aufs Kontern und hatte dadurch mehrere 100%-ige Torchancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Erst in der 84. Spielminute gelang nach einem schön vorgetragenen Konter Lukas Kunz das überfällige 2:0. Dies war dann auch der Endstand. Mit dem 2:0 Erfolg im Gepäck ging es dann für den FVE in Richtung Heimat.