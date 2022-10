Neuer Bericht

Zum heutigen Heimspiel empfing die Damen- Mannschaft des SC Unterzeil-Reichenhofen die Damen vom TSV Tettnang ||. Leider ging die Heimmannschaft schon in der 1. Minute mit 1:0 in Rückstand durch T. Holzberger. Die Unterzeilerinnen bekamen die Tsvlerinnen zu Beginn nicht in den Griff so kam es zu einem Elfmeter für den TSV, den Teresa Frischknecht aber souverän parierte. In der 8. Spielminute stand es erneut durch T. Holzberger 0:2 für die Heimmannschaft. Spätestens jetzt mussten die Zeilerinnen aufwachen und erzielen nach hoher Hereingabe von M. Kerrer in der 23. Spielminute den Anschlusstreffer durch K. Lauber. Die Zeilerinnen wollten jetzt unbedingt den Ausgleich und schafften diesen auch in der 38. Minute. K. Lauber steckte den Ball durch die Abwehrkette zu T. Butscher, die den Ball gekonnt ins Tor schoss. Mit Unterschieden ging es in die Halbzeit. Die Zeilerinnen spielten immer besser und gingen verdiehnt in der 77. Minute durch M. Kerrer mit 3:2 in Führung. In der 85. Minute konnte der TSV Tettnang dann doch noch den Ausgleichstreffer durch A. Cömert erzielen. Die Zeilerinnen kämpten bis zum Schluss und erzielten mit N. Meisterburg in der 90. Spielminute den Treffer zum verdienten 1. Heimsieg der Saison. So konnten sie sich den 8. Tabellenplatz mit 7 Punkten sichern. Nächsten Sonntag geht es dann für die Damen des SCU zum 2. Tabellenplatz, dem SV Alberweiler ||.