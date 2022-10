Neuer Bericht

SV Michelsdorf - DJK Arnschwang 2:3 (2:3)

Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge empfing der SV Michelsorf um Coach Scherbel keinen geringeren als den Tabellenführer Arnschwang. In der Vorwoche verkaufte sich der Tabellenachte gegen den TV Waldmünchen sehr gut, stand aber wie so oft in den letzten Wochen am Ende mit leeren Händen da. Früh die Führung für den Tabellenführer. Nach einem, bei allem Respekt, mehr als fragwürdigen Elfmeterpfiff des Unparteiischen ließ sich Riedl die Chance nicht nehmen und verwandelte souverän zum 0:1 (4.).

Und gleich mit dem nächsten Abschluss legten die Gäste nach. Kolbecks satter Schuss ins lange Eck ließ Sittenauer keine Chance (7.). Doch wer sich auf einen langweiligen Nachmittag einstellte sah sich getäuscht. Nach einem Handspiel auf der anderen Seite bekam auch der MSV einen Strafstoß zugesprochen. Auch hier trat der Top-Torjäger an. Eisenreich verwandelte zum 1:2 Anschlusstreffer. Auer war zwar noch dran, konnte den scharfen Schuss von Eisenreich jedoch nicht mehr über die Latte lenken (12.). Arnschwang hatte die nachste Chance um den 2 Tore Führung wieder herzustellen. Saleem setzte sich über Links durch, jagte den Ball jedoch dann übers Tor (21.). Sturm machte es an der Stelle besser. De jagte einen Freistoß sehenswert in die Maschen -1:3 (24.). Fast postwendend schlug der MSV wieder zurück. Althammer D. setzte sich extrem stark über Links durch und brachte die Kugel in die Mitte. Eisenreich setzte sich im Gerangel durch und vollendete im Fallen zum erneuten Anschlusstreffer (30.). Danach war tatsächlich eine Zeit lang Sendepause. Bis zur Halbzeit keine nennenswerten Torchancen mehr.

Im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber aus Michelsdorf die dicke Chance zum Ausgleich. Nach einem langen Ball lupfte Eisenreich die Kugel über Auer, aber leider auch übers Tor (59.). Auf der anderen Seite rettete Sittenauer gegen den eingewechselten Giglio (69.). Der MSV tat in der Schlussphase etwas mehr, was die Konstellation fast zwangsweise mit sich gab. Arnschwang machte es clever. Ohne selbst das Fußballspielen komplett einzustellen , gingen die Gäste einfach deutlich weniger Risiko ein und waren erstmal darauf bedacht hinten sicher zu stehen. Dies ging auch auf. Zwar landete noch der ein oder andere Flugball im Strafraum, so richtig brenzlig wurde es allerdings nicht mehr. So endete es haargenau wie letzte Woche. Gegen einen favorisierten Gegner wehrte man sich mit allen was man hatte und spielte phasenweise wirklich stark mit. Genau wie in der Vorwoche wäre ein Punkt alles andere als unverdient gewesen , doch genau wie in der Vorwoche stand man nach einem harten Fight wieder ohne Punkte da. Bereits nächsten Samstag muss der MSV zum Tabellendritten nach Furth, wo man sich für den gezeigten Einsatz auch mal in Form von Punkten belohnen will.