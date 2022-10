Neuer Bericht

Doch in der 27. Minute schoss die SpG nach einem Konter den Anschlusstreffer zum 2:1. Doch dann kam es Schlag auf Schlag. Witwers Eleven bekamen einen Elfmeter, den Hannah souverän in die rechte obere Ecke verwandelte. Auch noch kurz vor der Halbezeitpause traf Laura aka Donnerblitz zum 4:1.

Bereits nach den ersten Minuten fiel das erste Tor nach einer Vorlage von Laura Sanz auf Laura Kutterer und so stand es bereits nach zehn Minuten 1:0. Dabei blieb es auch nicht lange. Ganze sechs Minuten später fiel schon das 2:0 durch Laura Kutterer nach Vorlage von Lavina Seilnacht.

Am Samstag den 22.10. trafen die FVE Frauen auf die SpG Büchig/Neibsheim. Nach einer längeren Pause aufgrund von verschobenen Spielen, machte der FVE sich auf den Weg Richtung Bretten. Schon beim Aufwärmen wurde klar, dass die Punkte heute erarbeitet werden müssen und mit nach Hause genommen werden wollen.

Auch nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit trifft der Donnerblitz nach Vorlage von Katharina Kunz. Es folgte in der 56. Spielminute ein weiterer Treffer von Lavina Seilnacht zum 6:1.

In der 65. Minute versenkte Nora einen überragenden Freistoß aus 30 Metern direkt in die Ecke. Keine Chance für die Keeperin der SpG. Trotz dem doch eindeutigem Ergebnis meldet sich der Gegner wieder zurück mit mehr Druck auf den Ball und dem 7:2. In der 87. Minute traf unser Donnerblitz noch zum Endstand von 8:2.