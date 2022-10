Neuer Bericht

Der FVE2 kam im Derby gegen den Nachbarn aus Oberweier nicht richtig in die Gänge. Zwar erspielte man sich Torchancen durch Dominic Mai und Simon Revfi, doch es war nichts Zwingendes dabei. Die größte Chance in den ersten 45 Minuten hatte Dennis Kunschner, als sein Kopfball übers Tor ging. Kurz vor der Halbzeit verlor man auf einem rutschigen Platz den Ball und lief in einen Konter. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause, obwohl man trotz des schlechten Spiels die bessere Mannschaft war.