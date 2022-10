Neuer Bericht

Spektakuläre Schlussphase



FV Nimburg – SG Broggingen/Tutschfelden 4:4 (1:2)



Aufstellung FVN: Schwaab, Corduan, Schoner (75. Schmidt), Bühler (75. Bögelsbacher), M. Vrousai, Rees, Salimov, Soumah, Hajdini, Bockstahler, Traore



Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Bockstahler (87.)



Tore: 1:2/3:4 Rees (44./80.), 2:3 Eigentor (61.), 4:4 Bögelsbacher (94.FE)



Mit einem Last-Minute Ausgleich kam der FVN am Sonntag noch zu einem Punkt gegen die SG Broggingen/Tutschfelden.

Nach einem schnellen 0:2 und nach der Pause 1:3 Rückstand brachte ein Eigentor den FVN nach 61 Minuten wieder auf 2:3 heran. Als die Gäste wiederum auf 2:4 stellten schien das Spiel entschieden. Doch die Männer um Spielertrainer Rees konnten durch Selbigen zehn Minuten vor Schluss auf 3:4 verkürzen. Kurz vor Ende kam es eigentlich knüppelhart für die Heimelf. Elfmeter für die Gäste und Gelb-Rot für Bockstahler. Doch Schwaab im Tor des FVN konnte parieren. Nimburg rannte an und holte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter raus. Bögelsbacher nahm sich der Sache an und verwandelte zum 4:4 Ausgleich. Am Ende stand ein Punkt der Moral den man nun hoffentlich ins Derby kommende Woche positiv mitnehmen kann.

Am kommenden Sonntag spielt der FVN in Eichstetten.

Es bedarf einer hoch konzentrierten Leistung um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Spielbeginn ist um 15.15 Uhr.

Die Reserven spielen bereits um 13 Uhr.

Auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer freut sich der FVN.



FV Nimburg II – SG Broggingen/Tutschfelden II 1:1 (0:0)



Tore: 1:0 Berisha (65.)



Vorschau Aktive:

Sonntag, 30. Oktober,

13 Uhr: SC Eichstetten II – FVN II

15.15 Uhr: SC Eichstetten – FVN

Dienstag, 01. November,

14.30 Uhr: SV Achkarren – FVN