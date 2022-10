Neuer Bericht

In einer an Spannung nicht zu überbietenden Partie hatte in der 5.Min. Kutirov die erst gute Einschußmöglichkeit, er scheiterte aber aus kurzer Distanz am Gästekeeper. Die 1:0-Führung für die Gäste erzielte Siegmund nachdem er im 16er schön freigespielt wurde und Kunz im TSV-Gehäuse überwand.Die nächste Großchance in der 1.Hälfte hatte Sperl in der 43.Min., er verzog jedoch freistehend aus halbrechten Position.

In einer turbulenten 2.Hälfte gingen die Gäste in der 48.Min. nach einem schönen Alleingang von Kai Lorenz, der gekonnt die Kugel im kurzen Eck versenkte mit 2:0 in Front. Nun verstärkte der heimische TSV seine Offensivbemühungen, welche auch in der 53.Min. von Erfolg gekrönt wurde. Nach Kopfballvorlage von Sebastian Walz war TSV-Bomber Rüttenauer zur Stelle und überwand Gästekeeper Dörsam zum 1:2. Nur eine Minute setzte Essig ein 20-Meter-Geschoß an den Pfosten.