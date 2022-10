Neuer Bericht

Der Tabellenzweite und Aufstiegsaspirant TSV Reichenbach begann das Spiel sofort mit hohem Tempo. Die ersten 15 Spielminuten hatte die 1. Mannschaft des FVE alle Füße voll zu tun, um nicht in Rückstand zu geraten. Danach kam die Mößner-Truppe besser ins Spiel und hatte in der 25. Spielminute den Führungstreffer auf dem Fuß. Mit einem schönen Spielzug gelang dem Gegner in der 38. Spielminute die 1:0 Führung, die auch gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Mit Beginn der 2. Halbzeit übernahm die 1. Mannschaft des FVE das Spielgeschehen und hatte mehrere gute, sogar 100%-ige Einschussmöglichkeiten, die aber an der vielbeinigen Abwehr oder am Tormann scheiterte. Nachdem der FVE noch mehr aufmachte um den Anschlusstreffer zu erzielen, gelang dem TSV Reichenbach mit einem Konter in der 71. Spielminute das 2:0. Kurz darauf in der 77. Spielminute erzielte der Gegner wieder mit einem Konter das 3:0. Den Schlusspunkt setzte Reichenbach in der 88. Spielminute mit einem klaren Abseitstor, das aber nicht mehr spielentscheidend war. Bei diesem Spiel fehlte der 1. Mannschaft des FVE auch einfach auch das notwendige Glück. Ein verdienter Sieg der gegen die clever spielenden Reichenbacher etwas zu hoch ausgefallen ist.