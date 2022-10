Neuer Bericht

Nach Schönthal und Falkenstein das dritte Auswärtsspiel in Folge für den SV Michelsdorf. Den ersten Schuss aufs Tor hatten die Gastgeber. Rückkehrer Sittenauer im MSV Tor konnte sich mit einer ersten ordentlichen Parade gleich gut einfügen (5.). Ansonsten die Gastgeber mit etwas mehr Ballbesitz, aber auch die Gäste kamen ordentlich in die Partie und setzten ihre Akzente. Nach einer Konteraktion gingen die Michelsdorfer sogar in Front. Nach einer Klärungsaktion von Althammer S. steckte Köstlinger auf der rechten Außenbahn durch auf Eisenreich. Der setzte sich über rechts durch und legte den Ball in den Strafraum. Der Ball kam fast einen Tick zu weit, doch Linksaußen Althammer D. erwischte den Ball im Rutschen noch und tatsächlich fand der Ball aus ganz spitzen Winkel und durch Unterstützung des Innenpfostens den Weg ins Tor - 0:1 (15.). Der MSV auch in der Folge gut drinnen. Eher aus dem nichts köpfte Träger nach einer Ecke den Ball plötzlich ans Lattenkreuz (27.). Waldmünchen nahm aber in der Folge wieder fahrt auf und druckte den MSV nach hinten. Der Ausgleich war zu erahnen. Nach einem Ball auf Kowalski Linksaußen und dessen Hereingabe in die Mitte war es auch schon soweit. Träger musste "nur" mehr drauflaufen und vollenden - Ausgleich 1:1 (32.). Auch danach hatte der Gast noch 5 Minuten wo er gar nicht stattfand. Hier hätte der Gastgeber die Partie drehen können. Danach meldete sich der MSV zuerst langsam und dann mit einem Knall zurück. Roiger A. mit einem Ausflug über Rechts. Vielleicht mit einem ticken Glück, aber dennoch sensationell, ließ er seinen Gegenspieler stehen und legte durch auf Eisenreich. Anstatt den Ball in die Mitte zu legen, jagte Eisenreich den Ball von Rechts aus spitzen Winkel ins kurze Eck unter die Latte zur erneuten MSV Führung (41.). Die Freude hielt allerdings nicht lange. Nach einem Ball wurde Feiner gesucht der auf Sittenauer zu lief und im direkten Duell gegen den Keeper die Oberhand behielt (44.). So ging es mit 2:2 in die zweite Hälfte. Die erste Chance im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber. Der eingewechselte Linksaußen Schall schoss knapp am langen Pfosten vorbei (49.). Nach einer knappen Stunde ging Waldmünchen erstmals in Führung. Nach einer guten Kombination über Rechts setzten sich die Gastgeber durch und in der Mitte war erneut Träger der Abnehmer (56.). Die gefährlichste Aktion des MSV im zweiten Durchgang ergab sich nach einer Ecke. Mehrmals waren die Gäste kurz davor den Ball ins Tor zu stochern. Allerdings eben nur kurz davor. Auch MSV Keeper Sittenauer konnte sich nochmal beweisen. Ein Kopfball vom eingewechselten Mißlinger war zwar nicht scharf, senkte sich aber sehr gefährlich. Sittenauer sprang ab und fischte den Ball aus dem Winkel (71.).

Michelsdorf versuchte in der Folge nochmal alles. Durch einen Freistoß von Eisenreich war die Chance auch nochmal da. Keeper Dirscherl entschärfte den leicht abgefälschten Schuss aber gut (87.). Schlussendlich blieb es beim 3:2 Heimsieg der Gastgeber. Wie so oft verkaufte sich der SV Michelsorf gegen einen guten Gegner nicht schlecht, stand allerdings zum Schluss mit leeren Händen da.