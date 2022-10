Neuer Bericht

Die BSG legte den Führungstreffer vor, den nach dem Seitenwechsel Tom Wegmann mit tollem Schuß in den Torwinkel ausgleichen konnte. Die Partie wog hin und her, beide Mannschaften hatten Möglichkeiten, das Spitzenspiel für sich zu entscheiden, was letztendlich den Vilstalern mit dem zweiten Treffer gelang.