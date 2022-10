Neuer Bericht

Am Sonntag traten die FVE Damen in Niefern ihr zweites Auswärtsspiel an. Nach den Punktverlusten in den letzten Spielen mussten drei Punkte (heim)eingefahren werden. Mit 40-minütiger Verzögerung aufgrund des Nichterscheinens des Schiedsrichters wurde die Partie angepfiffen. Trotz höherem Ballbesitz gelang es den FVE Damen in der ersten Halbzeit nur selten gute Torchancen zu kreieren. So stand es zur Halbzeit weiterhin 0:0.

Mit frischem Wind starteten die FVE Damen in die zweite Halbzeit, doch die erste Torchance hatte die Heimmannschaft aus Niefern per Kopf. Das Chancenplus lag nach wie vor bei den FVE Damen. In der 62. Spielminute steckte Nora Kappler den Ball auf Nicole Günter durch, die ihn an der herauskommenden Torhüterin vorbei legen konnte und das lang ersehnte 1:0 erzielte.