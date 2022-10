Neuer Bericht

Wie bereits am Vortag die 1. Mannschaft verpasste auch die 2. Mannschaft des FVE den Einstieg ins Spiel komplett. Und so lag man am 8. Spieltag mit immernoch null Punkten auf dem Konto bereits nach vier Spielminuten erneut zurück. Der Gegner konnte nach einer Flanke auf den langen Pfosten völlig unbedrängt einköpfen. Der FVE2 wachte dann aber auf und kam dann besser ins Spiel. Nach verpasster Torchance von Nico Lehn war es dann Tobias Kraut der einen Abpraller vom Tormann im Tor unterbringen konnte. Es folgte eine kurze Dranghase des FVE mit mehreren Torchancen. Danach flachte das Spiel an. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Ruben Alves eine Tormöglichkeit nutzen. Nach einem langen Ball des FVE kam es zu Abstimmungsschwierigkeiten in der gegnerische Abwehr und Ruben Alves nutzte diese und erhöhte auf 2:1.