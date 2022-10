Neuer Bericht

Im zweiten Auswärtsspiel holten die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken den ersten Sieg in der Fremde. Beim FV Rübenach in Koblenz gab es vor 30 Zuschauern einen 3:0 (1:0)-Triumph.

"Wir hätten dem Ergebnis vor dem Spiel zugestimmt, aber jetzt muss man sagen, dass wir auch ein deutlicheres Resultat hätten erzielen können", sagte Christian Eifler, der zusammen mit Tobias Grimm das B-Juniorinnen-Regionalligateam des 1. FC Saarbrücken trainiert. Denn der FV Rübenach, Gastgeber der Partie am Sonntagnachmittag, kam in der gesamten Begegnung nur einmal vor den Malstatter Kasten "Das war auch noch ein unglücklich ausgeführter Abschlag, der bei ihnen landete, also aus dem Spiel heraus haben sie sich keine Chance erarbeitet", sagte Eifler weiter. Ganz im Gegenteil die Gäste aus dem Saarland. Chelsea Agyai brachte ihr Team nach 25 Minuten in Führung, Serife Karaoglan baute diese in der 53. Minute aus. "Wir haben sie im zweiten Durchgang erst gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben gleich die Initiative ergriffen und sind dafür belohnt worden", schildert Eifler die wohl entscheidende Spielphase. Agyel legte dann in der 57. Minute schnell das 0:3 nach. "Wir wissen, dass wir nun auch im Nachholspiel gegen den 1. FFC Kaiserslautern am kommenden Wochenende an die oberste Leistungsgrenze gehen müssen, dass das heute kein Beleg für die kommenden Spiele ist", schloss er. Die FCS-Mädels liegen zwar "nur" auf Rang Sechs, haben aber zwei Spiele weniger ausgetragen wie Spitzenreiter SV Elversberg, der elf Zähler hat. Der kommende Gegner aus der Pfalz hat bei gleicher Anzahl an Spielen einen Punkt mehr, ist also aufgrund der Tabelle gut einzuschätzen.



Tore: 0:1 Agyei (25.), 0:2 Karaoglan (53.); 0:3 Agyei (57.)

Schiedsrichterin: Cara Amendt

(Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Zuschauer: 30