Neuer Bericht

Nachdem die Saison gefühlt erst begonnen hat, schloss der SV Michelsdorf mit einer Auswärtsfahrt zur SG Schönthal/ Premeischl bereits die Hinrunde ab. Gleich im Spiel der kalte Nackenschlag für die Gäste. Ein einfacher Ball von der rechten Seite und Zeiser vollendete mit dem ersten (abgefälschten) Schuss aufs Tor zur frühen Führung 1:0 (2.). Auf der anderen Seite setzte Michelsdorf durch einem Freistoß das erste Zeichen. Althammer Fl. zog einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld direkt aufs Tor, dabei setzte er den Schuss auf die Latte (9.). In der Folge von beiden Mannschaften kein hochklassiges Ballspiel. Der MSV erarbeitete sich den einen oder anderen Torschuss, die Gastgeber wirkten im letzten Drittel allerdings gefährlicher und zielstrebiger. Die großen Abschlüsse fehlten allerdings zunächst. Sittenauer, der ins MSV Tor zurückkehrte, parierte dann klasse gegen Ziereis' Fernschuss (27.). Auf der anderen Seite setzte Althammer Fa. einen Kopfball nach einer Flanke von Roiger A. an den Pfosten (31.). Der Treffer hätte allerdings nicht gezählt. Althammer Fa. war wohl knapp im Abseits gewesen. Kurz vor der Halbzeit bekam der MSV nach einem Foul an Eisenreich einen Strafstoß zugesprochen. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte scharf und platziert Rechts unten - 1:1 (42.). Nach der Halbzeit kamen die Gastgeber wieder besser in die Partie. Der MSV in den Zweikämpfen immer nur zweiter Sieger. Sittenauer parierte gleich zweimal sensationell. Zuerst einen Fernschuss und dann den Abpraller im liegen. Starke Aktion des Keepers (50.). In der Folge trotzdem die verdiente Führung für die SG. Ein langer Pass Linksaußen auf Heimerl. Der dribbelte links die völlig freie Bahn entlang und ließ den herauskommenden Sittenauer keine Chance (55.). Schönes Tor, aber hier wurde es dem Torschützen viel zu leicht gemacht. Der SV Michelsdorf jetzt auch noch in Unterzahl. Wagner wurde für 10 Minuten nach draußen geschickt (64.). Die beste MSV Chance 20 Minuten vor Schluss. Althammer D. schickte Eisenreich auf Rechts. Der überlief seine Gegenspieler und schoss von rechts ins kurze Eck an den Pfosten (70.). Im Gegenzug verpassten die Gastgeber die Vorentscheidung. Flanke von Fischer auf Pesold, der aus kürzester Distanz nur haarscharf übers Tor köpfte (74.). Der SV Michelsdorf in der Schlussphase nochmal am Drücker. Die SG situationsbedingt natürlich darauf aus die Führung zu halten. 5 Minuten vor Schluss hielt Sittenauer nach einem Konter gegen Pesold seine Mannschaft mit einer klasse Rettungsaktion im Spiel (85.). In der Nachspielzeit wurde SG Keeper Billmeier zum Helden. Einen Freistoß von Eisenreich von der Strafraumgrenze parierte er sensationell (90.+1). Dadurch rettete er seiner Mannschaft den Sieg. Zum Abschluss der Hinrunde verspielte der SV Michelsdorf seine gute Ausgangsposition. Durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten muss man den Blick jetzt endgültig wieder nach hinten richten