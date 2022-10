Neuer Bericht

Mit den Bedingungen des Platzes kamen die Sontheimer wesentlich besser zurecht. Nicht nur in dieser Hinsicht waren die Hausherren an diesem Abend klar überlegen. Aber alles der Reihe nach. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten waren es die Günzer, die den ersten Stich setzten konnten. Nach ungefährlichem Steilpass auf die linke Seite, rutschte dem Sontheimer Außenverteidiger der Ball aufgrund des rutschigen Geläufs unter dem Fuß durch. Dadurch konnte Patrick Daufratshofer mit seinem Tempo allein auf den Keeper zulaufen und durch einen geschickten Tunnel den 1:0 Führungstreffer erzielen. Fast direkt im Gegenzug ereilte die Günzer allerdings ein ähnliches Schicksal. Nach langem Ball der Hausherren rutschte die Kugel beim Klärungsversuch durch die Hintermannschaft der Grün-Weißen durch und Tobias Kirchmayer nahm das Geschenk zum direkten 1:1 Ausgleich an. So stand es nach der Anfangsviertelstunde unentschieden.

In der Folge übernahmen die Sontheimer die komplette Kontrolle über das Spielgeschehen und trugen nach und nach ihre Angriffe nach vorne. Das Einzige, was man der Heimelf vorwerfen konnte, war ihre Chancenverwertung. Bis zum Pausenpfiff erspielten Sie sich viele vielversprechende Möglichkeiten, die aber alle gerade noch so geklärt werden konnten oder schlichtweg versiebt wurden. Die Günzer wussten in der Halbzeit selbst nicht so recht, wie man sich mit dem Unentschieden in die Kabinen retten konnte. Auch im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf wenig. Das längst überfällige 2:1 erzielten die Sontheimer dann in der 52. Minute. Nach flacher Hereingabe von links, rutschte der Ball durch erneut missglückte Klärung zu Simon Löffler durch, dieser lies mit einer Drehung noch einen Verteidiger ins Leere rutschen und schoss den Ball dann flach ins linke Eck. In der Folge erhöhten Christoph Rothermel nach Ecke und Fabian Walter nach flacher Hereingabe von links an den zweiten Pfosten noch auf den 4:1 Endstand, der auch in der Höhe so völlig in Ordnung ging.

Für die Günzer war es ein Tag zum Vergessen, an dem absolut nichts zusammenging. In der neuen Liga zu verlieren kann passieren, aber nicht auf solch eine Weise. Da es von den Grün-Weißen Spielern keine positiven Höhepunkte zu erzählen gibt, möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei unseren Zuschauern bedanken, die bei diesem Wetter bis zum Ende ausharrten und uns wie in jeder Woche zahlreich unterstützten. Ich hoffe ich muss diese Saison nicht noch einmal über solch eine Leistung berichten und Sie können in den nächsten Wochen wieder mit mehr Freude vom Sportplatz nach Hause gehen.

Lukas Honold