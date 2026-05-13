Neuer Austragungsort für Darmstädter Kreispokal-Endspiel

Das Kreispokalfinale und das Spiel um Platz drei müssen kurzfristig verlegt werden. – Foto: Eckhard Czok (Archiv)

Kuriosität im Fußballkreis Darmstadt: Eigentlich stand schon fest, dass das Kreispokal-Endspiel auf dem Sportgelände von Croatia Griesheim ausgetragen werden soll. Doch nun hat die Stadt Griesheim dem Kreis kurzerhand "einen Strich durch die Rechnung gemacht", wie es der Fußballkreis auf seiner Homepage ausdrückt.

Weiter heißt es: "Unvermittelt hat das Grünflächenamt der Stadt Griesheim den Platz von Croatia Griesheim und alle anderen städtischen Plätze am Dienstagnachmittag kurzfristig gesperrt, nachdem tags zuvor noch auf dem Platz durch die Stadt der Rasen gemäht wurde. Eine absolut unverständliche Entscheidung der Verantwortlichen, die den Kreis und den Verein in die Bredouille bringen", heißt es auf der Webseite.

Immerhin hat sich offenbar schnell ein Ausweichstandort gefunden: "Dankenswerterweise hat Germania Pfungstadt noch am Dienstagabend zugesagt, seinen Platz für das Pokalfinale und das Spiel um Platz drei zur Verfügung zu stellen. Die Anstoßzeiten bleiben wie vorgesehen", teilt der Fußballkreis mit.