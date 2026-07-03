Neuer Außenverteidiger für den FC Heeseberg Becker sucht die nächste Herausforderung von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Heeseberg verstärkt sich für die kommende Bezirksliga-Saison mit Marvin Alexander Becker. Der 30-jährige Außenverteidiger wechselt von Germania Wulferstedt und will nach einer Verletzung sportlich neu angreifen.

Mit Marvin Alexander Becker präsentiert der FC Heeseberg seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 30-Jährige kommt von Germania Wulferstedt aus der Bördeoberliga und soll die Defensive des Bezirksligisten verstärken. Der erfahrene Außenverteidiger beschreibt sich auf der Instagram-Seite des Vereins selbst als „diszipliniert, laufstark, zuverlässig“ – Eigenschaften, mit denen er sich auch in seiner neuen Mannschaft einbringen möchte.

Reiz der Bezirksliga gab den Ausschlag Ausschlaggebend für den Wechsel war für Becker vor allem die sportliche Perspektive. „Max und Christian haben mich angesprochen und mir die Bezirksliga in Niedersachsen nähergebracht. Das Niveau der Spiele hat mich sofort gereizt und ich wollte mich selbst gerne auf diesem Niveau ausprobieren“, sagt der Neuzugang. Zudem habe ihn die Spielidee des FC Heeseberg überzeugt: „Außerdem gefällt mir der spielerische Ansatz der Mannschaft sehr gut. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein.“ Auch die ersten Eindrücke vom neuen Verein fielen positiv aus. „Die Jungs haben auf mich direkt einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und mich sofort gut aufgenommen. Es scheint eine tolle Mischung aus Spaß und Ehrgeiz zu geben, was für eine sehr gute Atmosphäre spricht.“