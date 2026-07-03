Neuer Außenverteidiger für den FC Heeseberg

Der FC Heeseberg verstärkt sich für die kommende Bezirksliga-Saison mit Marvin Alexander Becker. Der 30-jährige Außenverteidiger wechselt von Germania Wulferstedt und will nach einer Verletzung sportlich neu angreifen.
Mit Marvin Alexander Becker präsentiert der FC Heeseberg seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 30-Jährige kommt von Germania Wulferstedt aus der Bördeoberliga und soll die Defensive des Bezirksligisten verstärken.
Der erfahrene Außenverteidiger beschreibt sich auf der Instagram-Seite des Vereins selbst als „diszipliniert, laufstark, zuverlässig“ – Eigenschaften, mit denen er sich auch in seiner neuen Mannschaft einbringen möchte.
Ausschlaggebend für den Wechsel war für Becker vor allem die sportliche Perspektive. „Max und Christian haben mich angesprochen und mir die Bezirksliga in Niedersachsen nähergebracht. Das Niveau der Spiele hat mich sofort gereizt und ich wollte mich selbst gerne auf diesem Niveau ausprobieren“, sagt der Neuzugang. Zudem habe ihn die Spielidee des FC Heeseberg überzeugt: „Außerdem gefällt mir der spielerische Ansatz der Mannschaft sehr gut. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein.“
Auch die ersten Eindrücke vom neuen Verein fielen positiv aus. „Die Jungs haben auf mich direkt einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und mich sofort gut aufgenommen. Es scheint eine tolle Mischung aus Spaß und Ehrgeiz zu geben, was für eine sehr gute Atmosphäre spricht.“
Nach einer Verletzung steht für Becker zunächst die vollständige Rückkehr zur körperlichen Fitness im Vordergrund. Anschließend möchte er sich schnell als feste Größe etablieren.
„Nach meiner Verletzung möchte ich in der Vorbereitung zunächst wieder vollständig fit werden. Danach ist mein Ziel, möglichst viele Spiele zu absolvieren und der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, erklärt der Außenverteidiger.
Seine Stärken sieht Becker vor allem gegen den Ball. „Mir wurde in der Vergangenheit oft gesagt, dass ich ein sehr unangenehmer Verteidiger bin. Deshalb denke ich, dass ich der Mannschaft vor allem mit meiner Defensivarbeit und meinem Einsatzwillen helfen kann.“
An die Fans richtet der Neuzugang ebenfalls eine klare Botschaft: „Viel Einsatz, viele intensive Wege und die Bereitschaft, sowohl defensiv alles zu geben als auch offensiv Akzente zu setzen.“