Neuer Anwärterlehrgang für Schiedsrichter in Kempen-Krefeld

In Kempen-Krefeld steht ein neuer Schiedsrichter-Lehrgang an. – Foto: Sascha Köppen

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld beginnt am Montag, dem 19. Januar 2026 ein Lehrgang für neue Schiedsrichter. Den Abschluss des Lehrgangs bildetet am Samstag, dem 7. Februar 2026 von 10 bis 14 Uhr ein Regeltest (Prüfung) mit 30 Regelfragen und eine Überprüfung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Insgesamt sind sieben Schulungsabende vorgesehen, wobei vier Schulungen online stattfinden und drei in Präsenz. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an mindestens sechs Schulungsterminen. Die Präsenzveranstaltungen und die Prüfung finden auf der Sportanlage des SV Thomasstadt Kempen in 47960 Kempen, Berliner Alle 53, gleich am Schwimmbad „Aqua Sol“, statt.

Teilnahme ist kostenlos Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenlos. Der Lehrgang richtet sich an interessierte Sportlerinnen und Sportler ab 14 Jahre. „Wir freuen uns aber auch über ältere Sportfreunde, die ihre aktive Karriere beendet haben und trotzdem am Ball bleiben wollen. Gerade für diese Sportler bietet sich mit dem Einstieg ins Schiedsrichterwesen eine gute Gelegenheit“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira (SC St. Tönis).

Neben den Spielleitungen bietet das Schiedsrichterwesen auch einiges. Es gibt freien Eintritt zu allen Spielen der Bundesliga und den Spielklassen darunter. Spielleitungen werden mit Spesen honoriert und es gibt einen Fahrtkostenersatz. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für Schiedsrichter in der Regel kostenlos. Der Club stellt den Schiedsrichtern oft auch die Ausrüstung, wie Hose, Schiedsrichtertrikot und Stutzen. Die Schiedsrichtervereinigung bietet regelmäßig Fortbildungen an und zwei oder dreimal im Jahr gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten. Anmeldungen bis 16. Januar möglich