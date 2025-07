Neuer Anlauf nach dem Abstieg

Der SV Mariendorf startet trotz des Abstiegs mit einer bemerkenswert positiven Grundstimmung in die neue Spielzeit. „Am Ende hat uns die Breite im Kader gefehlt, insbesondere hatten wir viel Pech auf der Torwartposition – das hat sich in zu vielen Gegentoren niedergeschlagen“, sagt Co-Trainer und Spartenleiter Luca Kotzian. Dennoch überwiegt im Verein der Optimismus.

Die Vorbereitung begann bereits am 24. Juni. Ein vereinseigenes Jux-Turnier mit zehn teilnehmenden Teams sorgte für gute Laune, ebenso wie das gemeinsame Kanufahren als mannschaftliches Highlight. Sportlich blickt man nun gespannt auf das Pokalspiel gegen den klassenhöheren Tuspo Grebenstein, das ein echtes Kräftemessen verspricht.

In der neuen Saison will der SVM „oben mitspielen“. Als Topfavoriten der Liga nennt Kotzian die TSG Hofgeismar, deren Qualität bekannt ist. In Mariendorf setzt man derweil auf Kontinuität im Trainerteam mit Spielertrainer Daniel Müller und Co-Trainer Kotzian selbst.