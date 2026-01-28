Neuer Anlauf in Rehden: Warum Leon Arizanov erneut den Verein wechselt

Leon Arizanov (m. Archivbild) beim Einlaufen in das Heeslinger Waldstadion – Foto: Jörg Struwe

Innenverteidiger Leon Arizanov hat zur Rückrunde innerhalb der Oberliga den Verein gewechselt und läuft künftig für den BSV Schwarz-Weiß auf. Nach seinem Sommertransfer vom Heeslinger SC zum VfV Borussia 06 Hildesheim folgte nun ein erneuter Wechsel, verbunden mit einem persönlichen Neuanfang.

Während er beim Heeslinger SC noch als Stammspieler und Leistungsträger gesetzt war, verlief seine Zeit in Hildesheim schwieriger. In der Hinserie kam Arizanov lediglich achtmal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Sportlich und persönlich blieb die erhoffte Entwicklung aus.

Arizanov bringt umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 110 Partien für den Heeslinger SC, die SV Ahlerstedt/Ottendorf, den Rotenburger SV und zuletzt für Hildesheim. Der groß gewachsene Linksfuß fühlt sich in der Innenverteidigung am wohlsten und gilt als zweikampfstarker sowie spielintelligenter Abwehrspieler.

Im Gespräch mit FuPa schilderte Arizanov, warum er den VfV Borussia 06 Hildesheim verlassen hat. „Grundsätzlich war mein Gedanke zunächst gar nicht, Hildesheim zu verlassen. Vielmehr wollte ich die durchwachsene Hinrunde von uns, aber auch von mir persönlich, als eine Art Reset sehen, um danach wieder richtig anzugreifen. Ich bin kein Typ, der schnell aufgibt, und war weiterhin motiviert und voller Lust, diesen Weg fortzusetzen.“

Mehrere Gespräche hätten jedoch seine Sicht verändert. „Allerdings gab es in der Folge mehrere Gespräche, in denen unterschiedliche Meinungen und Differenzen deutlich wurden. In vielen Punkten waren wir nicht mehr auf einer Linie. Dadurch habe ich für mich selbst keine klare Perspektive mehr gesehen und auch kein echtes Vertrauen mehr gespürt. Von beiden Seiten wurde die Zusammenarbeit zunehmend schwieriger.“

Für Arizanov war schließlich klar, dass er handeln musste. „Aus diesem Grund habe ich mich schließlich umgeschaut und für mich die Entscheidung getroffen, dass es so nicht weitergehen kann. Es fehlte mir an einer Zukunftsperspektive, an Rückendeckung und an Vertrauen seitens der Verantwortlichen und des Vereins.“

Innerhalb der Mannschaft habe er eine andere Wahrnehmung gehabt. „Innerhalb der Mannschaft, habe ich hingegen sehr viel Anerkennung und Unterstützung erfahren. Das wurde auch deutlich, als ich meinen Abschied bekannt gegeben habe. Dort habe ich viel Wertschätzung und Zuspruch gespürt. Von den Verantwortlichen und vom Verein insgesamt war dieses Gefühl jedoch nicht in gleicher Weise vorhanden.“

Rehden war bereits im Sommer eine Option

Die Entscheidung für den BSV Rehden fiel nicht zufällig. Bereits im Sommer hatte es einen intensiven Austausch mit Trainer Kristian Arambasic gegeben. „Wir kennen uns schon länger und damals habe ich auch schon darüber nachgedacht, diesen Schritt zu gehen. Am Ende habe ich mich jedoch noch dagegen entschieden.“

Nun seien andere Aspekte ausschlaggebend gewesen. „Zum einen war ich immer sehr angetan von Kristian und seinen Mannschaften. Seine Teams spielen konstant einen guten Fußball. Außerdem ist der Verein insgesamt sehr gut aufgestellt, hat ein positives Ansehen und arbeitet professionell mit klaren Strukturen. Es ist ein Verein, der bereits Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat und gute Rahmenbedingungen bietet.“

Auch die Mannschaft habe ihn überzeugt. „Dazu kommen die Spieler selbst. Es sind gute Jungs mit Qualität, zumindest nach dem, was man hört und mitbekommt. Auch wenn die Mannschaft aktuell sportlich nicht dort steht, wo sie gerne wäre, reizt es mich sehr, in der Rückrunde gemeinsam zu schauen, was noch möglich ist. Der Plan ist, diese Phase zu nutzen und im Sommer neu anzugreifen.“

Den Ausschlag gab das persönliche Verhältnis zum Trainer. „Ein ganz wesentlicher Punkt für meine Entscheidung waren Kristian selbst, das gesamte Projekt und vor allem das Vertrauen sowie die Verantwortung, die mir hier entgegengebracht werden. Genau das wollte ich in meiner nächsten Aufgabe wieder haben.“

An Angeboten mangelte es Arizanov nicht. „Ich habe viele Gespräche geführt, aber ich wollte mir dieses Mal nicht zu viel Zeit lassen, sondern relativ zügig eine Entscheidung treffen.“ Sein Bauchgefühl habe den Ausschlag gegeben. „Nach den Gesprächen in Hildesheim habe ich mir ein paar Tage Zeit genommen, um alles sacken zu lassen, und hatte dann hier beim BSV einfach ein sehr gutes Gefühl.“

Wichtig sei für ihn gewesen, früh Teil der Mannschaft zu werden. „Deshalb wollte ich mich auch gar nicht weiter mit anderen Möglichkeiten beschäftigen. Mir war wichtig, schnell in die Vorbereitung einzusteigen und frühzeitig Teil der Mannschaft zu sein, auch wenn das im Moment wetterbedingt nicht ganz einfach ist. Ich wollte von Anfang an dabei sein und möglichst wenig verpassen.“

Sein neuer Trainer ist überzeugt

Sein neuer Trainer Kristian Arambasic zeigte sich auf der Vereinswebseite überzeugt von seinem Neuzugang. „Mit etwas Verspätung ist Leon Arisanov nun bei uns gelandet. Bereits im vergangenen Sommer standen wir in engem Austausch, damals entschied er sich noch für einen Wechsel nach Hildesheim. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt für den BSV Rehden entschieden hat.“

Neben den sportlichen Qualitäten hob Arambasic besonders den Charakter hervor. „Leon ist ein sympathischer, gut erzogener junger Mann mit enormem Ehrgeiz. Er lebt für den Fußball und hat klare Ziele, die er jetzt gemeinsam mit uns erreichen möchte.“ Auch sportlich sieht der Trainer klare Vorteile. „Sportlich ist er ein physisch starker Innenverteidiger, der unserer Defensive neue Optionen und zusätzliche Stabilität geben wird.“

Sein Fazit fiel entsprechend positiv aus. „Für uns ist er ein weiterer sehr guter Wintertransfer, sowohl sportlich als auch charakterlich passt er hervorragend in unser Team. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“