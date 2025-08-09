Neuer Anlauf in der B-Liga: SV Duissern II im Schnellcheck

Mit der Rückkehr in die B-Liga möchte sich der SV Duissern II mit Trainer Jan Drewek erst wieder etablieren. In der neuen Saison möchte er mit seinem Team an der Chancenverwertung arbeiten.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Drewek: Nach dem Aufstieg und der Meisterschaft in der vergangenen Saison mit einem komplett neu formierten Team gleich im ersten Jahr sollte das primäre Ziel nun erstmal der Klassenerhalt sein. Nichtsdestotrotz wollen wir selbstverständlich so viele Spiele wie möglich gewinnen und eine gute Rolle in der Liga spielen.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum? Drewek: Holger Jörg Kuhn, welcher nach schwerer Verletzung voraussichtlich ab Oktober wieder am Spielbetrieb teilnehmen wird. Mit seinen 25 Toren in der vergangenen Hinrunde er maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Mehdi Ghezielle, welcher sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge eingefügt hat und bereits in den ersten Testspielen gezeigt hat, was in ihm steckt. Mit ihm haben wir eine absolute Bereicherung für unsere Defensive dazu gewonnen. Niklas Angenvorth, welcher uns bereits seit der vergangenen Rückrunde verstärkt hat und ebenfalls noch mehr Stabilität in unsere ohnehin starke Defensive gebracht hat.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Drewek: Mehr Effektivität im Abschluss, im letzten Jahr haben wir zu viele große Chancen benötigt, um ein Tor zu erzielen. Wir sind auf einem guten Weg, aber hier haben wir definitiv Verbesserungsbedarf. Was natürlich erfreulich ist, ist dass sich das Team konsequent viele große Chancen herausspielt.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Drewek: Leistungsorientierte Arbeit, verbunden mit sehr viel Spaß. Wenn es mal nicht läuft, sprechen wir, um die Probleme im Keim zu ersticken. Alle ziehen an einem Strang, nur so kann es funktionieren.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Drewek: Die größte Herausforderung war es, eine Mannschaft zu formen, welche wettbewerbsfähig ist und vor allem als Team zusammenhält. Die Mannschaft hat sowohl die taktische, als auch die zwischenmenschliche Vorgabe wahrgenommen und perfekt umgesetzt. Wir wurden vom Verein, allen Helfern und Supportern hervorragend unterstützt, das Resultat dieser Parameter erkennt man am letztendlichen Ergebnis der Saison.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Drewek: Wir danken allen Menschen, die uns im letzten Jahr begleitet und unterstützt haben, insbesondere in den Phasen, in welchen es mal nicht so gut lief. Das ist beim SV Duissern wirklich ganz besonders. Es wäre mega, wenn das so bleibt.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Drewek: Kian, Khaled, Goran… Hier gibt es eigentlich mehrere, da kommen wir irgendwie immer zurecht. Hauptsache ist, dass anständige Musik läuft.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Drewek: Das Tor von Daniel Lauten im letzten Spiel gegen Hertha Hamborn. Damit hat er das Kunststück vollbracht, ausschließlich in seinen allerersten und auch allerletzten Spiel für den SVD zu treffen. Dazwischen lagen schätzungsweise 300 Spiele ohne Treffer.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Drewek: Unser Flügelstürmer Khaled. Aber auch Moritz, Özgür und Said philosophieren gerne über diverse Themen.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Drewek: Als Hobby kann man es eher nicht definieren, aber es gibt einen Spieler, der sich ab und an unter der Dusche die Zähne putzt - kurios.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Drewek: Wir genau da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Wir sind auf einem guten Weg, die Neuzugänge haben sich bisher überragend integriert und wir freuen uns einfach nur auf den Saisonstart!

