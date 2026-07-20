Neuer Anlauf in Berlin: Finn Cramer verlässt den VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück und Finn Cramer gehen künftig getrennte Wege. Der Mittelstürmer verlässt die Lila-Weißen und schließt sich dem Berliner Regionalligisten BFC Preußen an. Dort möchte der Angreifer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und weitere Spielpraxis sammeln.

Cramer wechselte im Sommer 2024 aus der U19 des SV Meppen an die Bremer Brücke. Beim VfL entwickelte sich der 1,92 Meter große Stürmer weiter und machte mit seinen Leistungen im Nachwuchs auf sich aufmerksam. Sein Weg führte schließlich zum Profivertrag, den er vor der Saison 2025/26 unterschrieb.

In Osnabrück blieb der Durchbruch im Profikader jedoch zunächst aus. Stattdessen sammelte Cramer wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich bei zwei Leihstationen in der Regionalliga. In der Hinrunde der vergangenen Saison lief der Angreifer für den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West auf und kam dort auf zehn Einsätze. Zur Rückrunde wechselte er zum SSV Jeddeloh II in die Regionalliga Nord, für den er in elf Partien einen Treffer erzielte.