Neuer Angreifer für Veltheim - Verstärkung für Küsnacht

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

FC EmbrachTrainer: Patrick Rico Hölzel, Markus GrossZugänge: Lukas Becker (FC Dübendorf), Ive Noa Alig (Grasshoppers Club Zürich U19), Yannick Kouame (Zuletzt FC Red Star), Tsering Khampa (SC Veltheim II), Jerry Pedro (FC Horgen), Rithesh Suthatharan (SC YF Juventus II)Abgänge: Hasan Coskun (FC Albania), Samet Ademi (FC Effretikon), Yusuf Porgali (Rücktritt), Christian Hueber (FC Klosterneuburg/AUT), Sino D Aversa (FC Töss)FC GlattbruggTrainer: Radoljub Baratovic, Marko BaratovicZugänge: Ilija Ilic (FC Srbija ZH), John Faragalla (FC Bülach), Baki Sari (FC Thalwil)Abgänge: Uvejs Hoti (FC Unterstrass)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 2 getätigt



FC Gossau ZH

Trainer: Andreas Häsler

Zugänge:

Abgänge:



FC Greifensee

Trainer: Felix Bollmann

Zugänge:

Abgänge: Colin Bleuler (FC Effretikon II)



FC Herrliberg

Trainer: Benjamin Benz

Zugänge: Oliver Wyss (FC Herrliberg II)

Abgänge:



FC Küsnacht

Trainer: Marcio De Araujo

Zugänge: Mattia Spiniello (FC Red Star Zürich), Giab Al Abbadie (FC Blau-Weiss Erlenbach), Leopold Gazic (SC Maccabi Wien/AUT), Danyil Lytovchenko (Ukraine), Rostyslav Filieiev (Ukraine)

Abgänge:



FC Phönix Seen

Trainer: Ardian Laski

Zugänge: Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg), Timo Vögeli (SC Veltheim II), Daniel Vujanovic (FC Uster), Abderrahmane Jamai (Vedeggio Calcio)

Abgänge: Markeljan Sema (FC Töss), Nabil Gazi (FC Seuzach), Nevio Kyburz (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster)



FC Stäfa

Trainer: Jonas Elmer

Zugänge:

Abgänge:



FC Wald

Trainer: Boris Juric, Stefan Juric

Zugänge:

Abgänge: Lirind Pacolli (FC Dietikon II), Adilj Sejdiji (FC Brüttisellen-Dietlikon), Tolunay Berk Ates (FC Richterswil)



FC Wiesendangen

Trainer: Sokol Maliqi

Zugänge: Yasin Keskin (B-Junioren)

Abgänge: Domenico Carnuccio (Rücktritt), Robin Wüst (Pause), Philipp Gfeller (Pause)



SC Veltheim

Trainer: Richard Oswald

Zugänge: Estany De Sousa (zuletzt FC Othmarsingen)

Abgänge: Stefan Brazda (SC Veltheim II)

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