 2026-03-13T07:45:35.464Z

Transfers

Neuer Angreifer für Veltheim - Verstärkung für Küsnacht

Winter-Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

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2. Liga, Gruppe 2
Bassersdorf
FC Gossau ZH
Greifensee
Wiesendangen

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

Das Transferfenster wurde Ende Februar geschlossen.

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Renat Amdiy (SV Höngg II), Barry Alino (FC Tössfeld)
Abgänge:

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FC Beringen
Trainer: Dario Russo
Zugänge: Enrico de Nobile Berglas (SV Schaffhausen), Nevin Leu (FC Schaffhausen), Alen Saipi (SV Schaffhausen)
Abgänge: Ahmed Sayyid (SV Schaffhausen), Leon Recica (?)

FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge: Nouri Dekhili (FC Seuzach), Adilj Sejdiji (FC Wald), Christian Buanda (Zürich City SC II)
Abgänge: Robin Senn (FC Effretikon), Rafail Gavriil Tsolakis (FC Schötz), Barry Koffi (FC Unterstrass), Darwyn Burgos (FC Oerlikon/Polizei)

FC Embrach
Trainer: Patrick Rico Hölzel, Markus Gross
Zugänge: Lukas Becker (FC Dübendorf), Ive Noa Alig (Grasshoppers Club Zürich U19), Yannick Kouame (Zuletzt FC Red Star), Tsering Khampa (SC Veltheim II), Jerry Pedro (FC Horgen), Rithesh Suthatharan (SC YF Juventus II)
Abgänge: Hasan Coskun (FC Albania), Samet Ademi (FC Effretikon), Yusuf Porgali (Rücktritt), Christian Hueber (FC Klosterneuburg/AUT), Sino D Aversa (FC Töss)

FC Glattbrugg
Trainer: Radoljub Baratovic, Marko Baratovic
Zugänge: Ilija Ilic (FC Srbija ZH), John Faragalla (FC Bülach), Baki Sari (FC Thalwil)
Abgänge: Uvejs Hoti (FC Unterstrass)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 2 getätigt

FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge:
Abgänge:

FC Greifensee
Trainer: Felix Bollmann
Zugänge:
Abgänge: Colin Bleuler (FC Effretikon II)

FC Herrliberg
Trainer: Benjamin Benz
Zugänge: Oliver Wyss (FC Herrliberg II)
Abgänge:

FC Küsnacht
Trainer: Marcio De Araujo
Zugänge: Mattia Spiniello (FC Red Star Zürich), Giab Al Abbadie (FC Blau-Weiss Erlenbach), Leopold Gazic (SC Maccabi Wien/AUT), Danyil Lytovchenko (Ukraine), Rostyslav Filieiev (Ukraine)
Abgänge:

FC Phönix Seen
Trainer: Ardian Laski
Zugänge: Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg), Timo Vögeli (SC Veltheim II), Daniel Vujanovic (FC Uster), Abderrahmane Jamai (Vedeggio Calcio)
Abgänge: Markeljan Sema (FC Töss), Nabil Gazi (FC Seuzach), Nevio Kyburz (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster)

FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge:
Abgänge:

FC Wald
Trainer: Boris Juric, Stefan Juric
Zugänge:
Abgänge: Lirind Pacolli (FC Dietikon II), Adilj Sejdiji (FC Brüttisellen-Dietlikon), Tolunay Berk Ates (FC Richterswil)

FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge: Yasin Keskin (B-Junioren)
Abgänge: Domenico Carnuccio (Rücktritt), Robin Wüst (Pause), Philipp Gfeller (Pause)

SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge: Estany De Sousa (zuletzt FC Othmarsingen)
Abgänge: Stefan Brazda (SC Veltheim II)

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