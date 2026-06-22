Neuer Angreifer für die Schanzer: Lars Lokotsch unterschreibt beim FCI

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der in Bad Honnef geborene Angreifer empfahl sich zu Beginn seiner Profi-Laufbahn in der Regionalliga unter anderem beim Bonner SC, dem SV Rödinghausen und Fortuna Köln für höhere Aufgaben. So schnürte der 1,90 Meter große Offensivspieler in den vergangenen Jahren seine Fußballschuhe auch für den schottischen Erstligisten Livingstone FC sowie 110 Mal in der 3. Liga für den FSV Zwickau und den SC Verl. Bei den Ostwestfalen spielte sich der Offensivspieler mit 33 Torbeteiligungen (24 Treffer, neun Assists) in 67 Partien in den Fokus von Preußen Münster, für die er in der abgelaufenen Zweitliga-Saison stürmte.

Rigo Hof, Koordinator Kaderplaner und Scouting: „Lars Lokotsch bringt mit seiner körperlichen Wucht eine starke Präsenz in unser Offensivspiel. Er ist ein Zielspieler, der die Bälle in den gefährlichen Zonen sehr gut festmachen kann und im Abschluss neben seiner Beidfüßigkeit auch durch seine Kopfballstärke zu überzeugen weiß. Gleichzeitig gewinnen wir mit ihm einen erfahrenen Spieler, der auf und neben dem Platz vorangeht.“

Lokotsch zu seiner Vertragsunterschrift: „In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde. Umso mehr freue ich mich nun auf die neue reizvolle Aufgabe.“