Neuer Angreifer für die Oberliga: "Direkt seine Qualität bewiesen"

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Für seinen ersten Scorerpunkt im Dress des SSC Weißenfels hat Moritz Ruprecht nicht lange benötigt. Zur Stundenmarke hatte der Angreifer am Sonntag zu Gast beim 1. FC Frankfurt/Oder den Platz betreten. Nur 20 Minuten später spielte Ruprecht den entscheidenden Ball in die Tiefe, den ein anderer Neuzugang - Tidjane Rafael Sousa Balde - sehenswert zum Endstand verwerten konnte.

"In Frankfurt hat er nach seiner Einwechslung mit der Vorlage zum 3:0 direkt seine Qualität bewiesen", unterstreicht SSC-Coach Marc Barthmuß in der Vorstellung des 21-Jährigen. Dieser sei ein robuster Angreifer und bringe "trotz seines jungen Alters" bereits "wertvolle Oberliga-Erfahrung mit an die Saale", schrieben die Weißenfelser.

Ausgebildet wurde der Stürmer im Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue. Im Sommer 2024 wagte er den Schritt zur SpVgg Unterhaching, für die er in der Zweitvertretung auflief. Nach einer Leihe zum österreichischen Regionalligisten FC Kitzbühel und einer Station beim TSV Landsberg in der Bayernliga Süd wechselte Ruprecht im vergangenen Winter in die Oberliga. 13 Mal kam Ruprecht für den 1. SC Heiligenstadt zum Einsatz, konnte den Abstieg mit den Thüringern aber nicht mehr abwenden. Zum Spielerprofil:

Für den Stürmer geht es dennoch in der NOFV-Oberliga Süd weiter - beim Neuling SSC Weißenfels. "Mit Moritz gewinnen wir einen physisch starken Spieler", freut sich Trainer Barthmuß. "Er kann Bälle in der Offensive hervorragend festmachen und bringt einen starken Abschluss mit." Und ganz offenbar hat Moritz Ruprecht auch das Auge für den Mitspieler - zumindest glänzte er bei seinem SSC-Debüt gleich mit der Vorlage zur Entscheidung.

So dürfte der Neuzugang am Freitag ganz gewiss wieder eine Option für Barthmuß werden. Dann empfängt der Saalesportclub die - ebenfalls erfolgreich gestartete - SG Union Sandersdorf zu seinem Sachsen-Anhalt-Duell in der Oberliga. In der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme wird die Begegnung am Freitagabend im Livestream übertragen.