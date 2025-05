Neuer Angreifer für den TV Hoffnungsthal

Mit 41 Punkten auf dem Konto und einem soliden siebten Tabellenplatz sucht der TVH nach sportlicher Kontinuität und punktuellen Verstärkungen – Höller gilt in diesem Kontext als perspektivischer Spieler mit Entwicklungspotenzial. In Hohkeppel überzeugte der Offensivakteur in der Vorsaison mit Tempo, Technik und Spielintelligenz. In der aktuellen Spielzeit wurde er verletzungsbedingt zurückgeworfen.

„Marcel ist ein flexibel einsetzbarer Angreifer, der mit Schnelligkeit, Technik und einem klaren Zug zum Tor überzeugt“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Darüber hinaus habe er sich durch seine Mentalität als trainingsfleißiger, lernwilliger Spieler ausgezeichnet. Die medizinische Abteilung des TVH begleitet seinen Wiedereinstieg intensiv.