Neuer (alter) Impuls - Unverständnis bei Schwalenberg

– Foto: Julius Schwalenberg

"Der Verein gibt bekannt, dass wir uns mit sofortiger Wirkung von Frank Schwalenberg trennen. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht – sie ist kein Urteil über seine Person oder seine Arbeit, sondern ein Versuch, in einer sportlich schwierigen Phase einen neuen Impuls zu setzen. Frank übernahm die Mannschaft vor knapp 1,5 Jahren in einer ähnlich herausfordernden Situation und führte sie erfolgreich zum Ligaverbleib. Dafür gebührt ihm großer Respekt. Dass die aktuelle Lage so angespannt ist, liegt maßgeblich an einer außergewöhnlichen Verletzungssituation und notwendigen Kaderveränderungen – Umstände, die er nicht zu verantworten hat.

"Die Mannschaft steht aktuell deutlich über dem Strich und befindet sich momentan nicht auf einem Abstiegsplatz. Angesichts der aktuellen Verletzungssorgen und der Kaderverluste im vergangenen Jahr ist es aller Ehren wert, wie sich diese junge und unerfahrene Mannschaft präsentiert und immerhin noch vier Teams hinter sich lässt. Das ist sicher nicht schlecht, und darauf lässt sich aufbauen. Ich hoffe und wünsche allen, dass der Klassenerhalt in dieser Saison noch realisiert wird.

Ab kommender Woche übernimmt Tobias Huck als Interimstrainer bis zum Saisonende. Wir sind überzeugt, dass die Mannschaft die nötige Reaktion zeigen wird. Frank Schwalenberg und seiner Familie wünschen wir für die Zukunft nur das Allerbeste – sportlich wie persönlich."

Ich habe die Mannschaft zu einem Zeitpunkt übernommen, als es sportlich nicht gut lief. Am Ende des Jahres haben wir den Klassenerhalt geschafft. Zudem verlief die sportliche Weiterentwicklung der jungen Spieler sehr positiv. Am Beispiel von Florian Hübner sieht man, wie sich ein 18-Jähriger in dieser Liga entwickelt hat. Auch Lennox Reykowski zeigt mit teilweise sehr schönen Standardsituationen, wie wichtig er für das Team ist und wie er seine Tore erzielt. Das sind positive Entwicklungen, an denen man erkennt, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Auch Jeremy Weisheit, der aus der Kreisoberliga kam, hat sich mittlerweile in der Liga etabliert.

Was aus meiner Sicht nicht gut gelaufen ist, war mein Abgang. Den hätte ich mir anders gewünscht. Ich wurde morgens angerufen und mir wurde gesagt: „Komm bitte vorbei und bring deine Klamotten mit.“ Gerade vor dem Hintergrund der eben genannten positiven Teamerlebnisse ist das für mich schwer nachvollziehbar.

Noch unverständlicher macht es für mich die Tatsache, dass scheinbar überhaupt niemand darüber informiert war. Es war eine Alleingang-Entscheidung des Vorstands – weder mit der Mannschaft, noch mit dem Mannschaftsrat, noch mit dem Trainerteam um Co-Trainer Carsten Wedekind wurde im Vorfeld gesprochen. Auch der sportliche Leiter Hannes Wollenschläger, der sehr nah an der Mannschaft war, wurde offenbar nicht eingebunden. Er hätte oder müsste aus meiner Sicht der erste Ansprechpartner gewesen sein. Ich stand in den letzten Wochen im intensiven Austausch mit beiden und hätte auf ein Signal gehofft, wenn sich die Situation in diese Richtung entwickelt. Das war jedoch nicht der Fall. Die Mannschaft stand am Dienstag völlig überrascht auf dem Platz, als ich mich verabschiedet habe, weil sie selbst erst fünf Minuten vorher davon erfahren hatte. Das war eine skurrile Situation, die weder zur Liga noch zum Anspruch eines kleineren Vereins passt, der eigentlich Wert auf ein gutes Miteinander legt und eben nicht auf profihafte Machenschaften. Leider wurde in diesem Fall genau das Gegenteil gezeigt. Das hat mich schon sehr verwundert und hinterlässt rückblickend einen faden Beigeschmack. Letztlich sind die Strukturen scheinbar doch überall ähnlich, und die Menschlichkeit hat sich nicht so entwickelt, wie ich es mir erhofft hatte.

Wenn der Verein sagt, dass man jetzt reagieren müsse, dann hätte man das aus meiner Sicht auch schon früher tun können – nämlich in dem Moment, als es um die Zusammenstellung des Kaders ging. Der Kader wurde damals gemeinsam mit dem damaligen sportlichen Leiter Tobias „Hucker“ Huck zusammengestellt. Vielleicht hätte man angesichts des großen Verletzungspechs auch früher reagieren können. Ob der Trainerwechsel jetzt die richtige Entscheidung ist, wird sich zeigen.

Ich drücke der Mannschaft auf jeden Fall die Daumen. Mit der Mannschaft selbst habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil: Ich bekomme täglich Nachrichten aus dem Team von Spielern, die enttäuscht und traurig sind.

Ich nutze meine freie Zeit jetzt für andere Dinge. Als selbstständiger Unternehmer habe ich ohnehin immer genug zu tun. Nichtsdestotrotz gilt: Wenn es einen Verein gibt, der eine spannende Aufgabe bietet, mit offenen und ehrlichen Menschen, mit gleichen Zielen und mit Lust auf Zusammenarbeit mit einem erfahrenen älteren Trainer mit A-Lizenz wie mir, dann bin ich für alles offen."