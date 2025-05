Neuer Abwehrspieler, scheidender Leitwolf: Vichttal plant für 2025/26

Mit Jonas Hoss begrüßt der VfL Vichttal zur neuen Saison einen talentierten Neuzugang für die Defensive. Der 18-jährige Rechtsfuß hat alle Nachwuchsmannschaften von Alemannia Aachen durchlaufen und bringt Erfahrung aus der DFB-Nachwuchsliga mit. In der laufenden Saison kam Hoss in 14 Einsätzen auf drei Tore.

„Der Kontakt zu Jonas ist über unser Eigengewächs Max Peters entstanden, der auch gleichzeitig sein bester Kumpel ist. Ich habe mir daraufhin einige Spiele von Jonas angesehen und bin überzeugt davon, dass er langfristig bei uns einen guten Posten in der Abwehr einnehmen wird. Den Sprung in die erste Mannschaft traue ich ihm auf jeden Fall sofort zu. Er kommt aus der Eifel, deswegen passt der VfL Vichttal eigentlich für ihn wie die Faust aufs Auge“, sagt Vichttals sportlicher Leiter Philip Gibbons.

Verlassen wird den Verein hingegen Kevin Rodrigues-Pires. Der 33-jährige Ex-Profi stieß im Januar nach einer kurzen Station bei Eintracht Hohkeppel zum VfL, um den Abstiegskampf in der Mittelrheinliga anzunehmen. Rodrigues-Pires, der in seiner Karriere unter anderem für den Wuppertaler SV, Preußen Münster und den 1. FC Kaiserslautern aktiv war, wird im Sommer Co-Trainer beim Ahrweiler BC in der Rheinlandliga – an der Seite von Ex-Profi und Ex-Mittelrheinliga-Coach Mike Wunderlich.