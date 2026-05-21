Neuer 900 Pokale für die Kinder beim Glehner Pfingstturnier

Die Kinder haben beim Glehner Pfingstturnier viel Spaß. – Foto: SV Glehn

Wenn am kommenden Montagnachmittag das Glehner Pfingstturnier endet, wird Jugendleiter Sven Jakat wieder in viele glückliche Kinderaugen geblickt haben: An den am Freitag (22. Mai/17 Uhr) beginnenden vier Turniertagen begrüßt der gastgebende SV Glehn wieder knapp 100 Mannschaften mit rund 900 Mädchen und Jungs in den jüngsten Altersklassen und im Mädchenfußball. Und nach Abschluss des jeweiligen Fußballfestes ist es Tradition in Glehn, dass alle mitspielenden Kinder für ihre Leistungen mit einer Pokalfigur belohnt werden.

„Für die Kinder ist die Siegerehrung eigentlich das Highlight des Turniers“, sagt Jakat. „Wenn wir vor der letzten Spielrunde schon die jeweils über 200 Figuren aufbauen, können es die Kids fast gar nicht erwarten, den kleinen Pokal in den Händen zu halten. Das ist schon ein prächtiges Bild“, sagt Glehns Chef von fast 400 Kindern in der #thefootballfamily. Viele Teilnehmer sind „Wiederholungstäter“ und kommen jedes Jahr wieder: „Wir haben einige Teams, die viele Jahre in Folge dabei sind“, sagt Vereinschef Norbert Jurczyk, der auf ein Mädchen verweist, dass 10 Jahre in Folge die Pokale gesammelt und stolz zuhause aufgestellt hat. „Sie hat noch bei den Bambinis zusammen mit den Jungs gespielt und dann von der U9 bis zur U15 an allen Mädchen-Turnieren teilgenommen. Nach dem Erreichen der Altersgrenze war sie dann richtig traurig, dass sie nicht mehr dabei sein durfte“, sagt Jurczyk.

Dafür, dass neben dem Fußballturnier auch das Drumherum zu einem Erfolg wird, sorgt eine Vielzahl von freiwilligen Helfern, vor allem aus der Eltern-, der Trainerschaft und den älteren Jugendmannschaften. Das bewährte Rahmenprogramm garantiert viel Wohlfühlatmosphäre: Neben den kulinarischen Genüssen durch die klassische Cafeteria und dem Grillstand mit der Glehner Currywurst und türkischer Pizza sowie der beliebten „Sportlerschale“ mit viel frischem Obst werden weitere Aktionen rund um den Fußballsport auf der Anlage für Kurzweiligkeit sorgen. Und das zu weiterhin familienfreundlichen Preisen.