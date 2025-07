Neuer 1860-Präsident Gernot Mang will Grünwalder Stadion auf 25.000 Zuschauer erweitern

München – Als einziger Kandidat stand Gernot Mang zur Wahl. Doch nicht nur deshalb erhielt der neue Präsident des TSV 1860 München ein überzeugendes Wahlergebnis (512 Mitglieder stimmten für, 18 gegen Mang). Auf seiner ersten Rede vor den Löwen-Anhängern versprach er vieles, was die Herzen der Mitglieder frohlocken ließ.

„Ich bin Sternzeiche Löwe“, verriet Mang zu Beginn seiner Rede. Das war der erste Volltreffer, sofort grölte das anwesende Publikum in der Kulturhalle im Zenith. „Ich bin wahnsinnig gerne in der Kurve. Ohne euch wäre Sechzig nicht das, was es ist“. Nächster Volltreffer.

Und er versprach: „In der Vergangenheit gab es zu viele Machtkämpfe, zu viel Misstrauen. Es geht einzig allein um 60 und das geht nur im Zusammenhalt, im Miteinander statt im Gegeneinander. Nur gemeinsam können wir unsere wahre Kraft entfalten.“ Und weiter: „Es geht nur mit Strategie, statt Chaos. Ich bin kein Träumer, ich bin ein Macher.“ Mit Worten überzeugte Mang, nun muss er zeigen, dass er es auch in Taten umsetzen kann.