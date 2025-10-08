Neuental zittert sich zu einem glücklichen 2:2

In der Tabelle ergibt sich damit für Mengsberg ein Sprung in die obere Tabellenhälfte; Wabern bleibt mit 18 Punkten im Mittelfeld, muss aber in den kommenden Wochen konstantere Auftritte liefern, um Boden gutzumachen.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Wabern mit zwei Wechseln zur Pause (Jonas Konhäuser und Jonas Bernert gingen vom Feld; Stephan Bergmann und Marius Diehl kamen) neuen Schwung zu erzeugen. Mengsberg blieb allerdings die reifere Mannschaft: in der 67. Minute erhöhte Rene Dingel auf 2:0 und entschied damit die Partie. Weitere Wechsel auf beiden Seiten veränderten das Gesicht der Begegnung kaum — die Gäste warfen in der Schlussphase ohne Erfolg alles nach vorne.

Ein spannendes Remis: Neuental ging früh durch Florian Grebing in Führung (12.), doch Guxhagen antwortete schnell — Felix Fisseler glich bereits in der 20. Minute aus. Die Partie blieb umkämpft, ehe Leif Roellke in der 70. Minute Guxhagen in Front brachte. Neuental setzte alles auf eine späte Offensive und wurde spät belohnt: Lukas Knigge erzielte in der Nachspielzeit (90.) den Ausgleich zum 2:2. Für TuSpo ist der Punkt wichtig im Rennen um das Tabellenmittelfeld. Die SG Neuental/Jesberg, trotz des späten Ausgleichs erneut mit „enormen Problemen“ in Teilen der Partie, bleibt auf Platz 2.

SpVgg Zella/Loshausen — FC Domstadt Fritzlar 1:4

Domstadt setzte seinen souveränen Lauf fort und gewann früh: Antonio Bravo Sanchez traf bereits in der 2. Minute zum 0:1 und zwang Zella/Loshausen zu früher Aufholjagd. Mattis Ratajczak glich in der 29. Minute aus, doch Nico Langhans antwortete nur drei Minuten später (32.) — 1:2. Noch vor der Pause erhöhte Talha Gürbüz (42.) auf 1:3, sodass die Vorentscheidung bereits gefallen war. In der zweiten Halbzeit besorgte Zakaria El Haryry in der 67. Minute den Endstand zum 1:4. Fritzlar bleibt damit makellos an der Tabellenspitze. Zella/Loshausen steht als Aufsteiger weiterhin unter Druck: Zwar zeigte die Elf um Ratajczak gute Phasen, doch die Defensive offenbarte wiederholt Lücken gegen schnelle Kombinationen.

SG Geismar/Züschen — TSV Besse 2:0

Die Aufsteiger aus Geismar/Züschen setzten ein Ausrufezeichen: Florian Bruder traf kurz vor Schluss doppelt (81., 89.) und sicherte den 2:0-Sieg. Bis zur 81. Minute blieb die Partie offen, dann sorgte Bruder für die Entscheidung — und machte mit dem späten zweiten Treffer alles klar. Für Geismar/Züschen ist das ein wichtiger Beleg dafür, dass der Aufstieg nicht nur eine Randnotiz bleiben soll. TSV Besse hingegen verpasst es, Boden im Mittelfeld gutzumachen.

SG Ohetal/Frielendorf — SG Fuldalöwen/Beisetal 2:3

Dramatisches Spiel mit frühem Rückschlag für die Gastgeber: Kjell Kersten erzielte schon in der 1. Minute das 0:1, Andreas Deister legte in der 25. Minute nach — 0:2. Ohetal antwortete aber rasch durch Lukas Kraft (33.) zum 1:2, und nach der Pause brachte David Goldhardt in der 68. Minute die Löwen mit 1:3 in Führung. Die Hausherren gaben nicht auf und verkürzten durch Luca Baum in der 87. Minute noch auf 2:3; die Schlussphase blieb hektisch, ein Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. Die Fuldalöwen behaupten damit Platz 3. Die SG Ohetal/Frielendorf zeigte Moral und Torgefahr — ein Mutmacher, aber die Punkteausbeute bleibt zu gering, um entspannt in die nächsten Wochen zu gehen.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar — TSV Obermelsungen 1:5

Obermelsungen setzte ein klares Ausrufezeichen: Tim Schäfer brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung (0:1). Kirchberg schlug kurz vor der Pause zurück: Melih Bingül gelang der Ausgleich (44.). Doch nach dem Wechsel drehte Obermelsungen die Partie: Johannes Posev stellte in der 51. Minute auf 1:2. Benedikt Kaiser erhöhte in der 74. Minute auf 1:3, ehe Posev zwei Strafstöße abwickelte — 1:4 (79., Foulelfmeter) und 1:5 (90.+3, erneut Foulelfmeter). Kurz vor Schluss sah Serhat Bingül (SG Kirchberg/Lohne/Haddamar) die Gelb-Rote Karte (90.). Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es die Spielpaarung erahnen ließ — Kirchberg kam in der zweiten Halbzeit kaum noch zu Gegenwehr. TSV Obermelsungen zeigte Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.